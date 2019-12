Oletko eksyksissä festareilla? Listasimme neljä parasta paikannussovellusta

Oletko eksynyt festivaalin ihmispaljouteen ja yrittänyt epätoivoisesti tavoittaa ystäviäsi? Onko sinun vaikea selittää olinpaikkaasi vieraassa kaupungissa? Kadotitko pikkusiskosi huvipuistossa? Nyt voit sanoa hyvästit näille ja lukuisille muille ongelmille.

Listasimme neljä parasta paikannussovellusta, jotka auttavat sinua löytämään tärkeimmät ihmiset. Kannattaa pitää mielessä, että kyseiset ohjelmat käyttävät mobiilidataa, joten niiden käyttö ulkomailla saattaa aiheuttaa odottamattomia kuluja. Sekä Elisan että Telian suosituimpiin liittymiin kuuluu tosin rajaton käyttö Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä vähintään 10 Gt mobiilidataa kuukaudessa kaikissa muissa EU- ja ETA-maissa. Myös suurimpaan osaan DNA:n liittymistä kuuluu vähintään 10 Gt:n datapaketti EU- ja ETA-alueella.

Parhaat sovellukset läheistesi paikantamiseen

Etsi ystäväni ( iOS )

Etsi ystäväni on Applen oma paikannussovellus, jossa voit jakaa sijaintisi ystäviesi ja perheenjäsentesi kesken. Sovellukseen on pakattu paljon hyödyllisiä ominaisuuksia. Voit esimerkiksi asettaa sovelluksen lähettämään ilmoituksen joka kerta, kun ystäväsi siirtyy tietylle alueelle. Käytännössä saat hyödynnettyä toimintoa vaikka siten, että se ilmoittaa sinulle, kun kimppakyytisi on saapumassa viiden minuutin kuluttua kotiovellesi tai kun parhaat kaverisi ovat ehtineet sopimaanne tapaamispaikkaan.

Saat päättää itse, kelle jaat sijaintisi, sillä ystäviesi täytyy lähettää sinulle kaveripyyntö. Sijaintia voi jakaa sekä iPhonelta että iPadilta.

Find My Friends ( Android )

Android-käyttäjille ei ole Googlen omaa paikannusohjelmaa, mutta käyttöjärjestelmälle on kehitetty lukuisia kolmansien osapuolten sovelluksia. Yksi parhaista on Find My Friends, jossa on paljon samoja ominaisuuksia kuin Applen sovelluksessa. Käyttäjät voivat etsiä ystäviään, keskustella ystäviensä kanssa, saada arvioituja saapumisaikoja ja ajo-ohjeita sekä jakaa kiinnostavia uutisia.

Familonet ( iOS ja Android )

Usein ystäväjoukossasi on sekä iOS- että Android-käyttäjiä. Siinä tapauksessa kaveriporukkasi kannattaa käyttää molemmilla käyttöjärjestelmillä toimivaa paikannussovellusta, kuten Familonetia. Sovellus on yksi suosituimmista molempien leirien keskuudessa ja siinä pystyy muun muassa jakamaan kontakteja eri kategorioihin.

Jaettuasi kontaktisi eri ryhmiin, voit valita näkeväsi kartalla esimerkiksi pelkästään lähimmät ystäväsi tai perheenjäsenesi. Voit myös käydä keskusteluja kyseisten ryhmien keskuudessa.

Glympse ( iOS ja Android )

Familonetin tavoin molemmille käyttöjärjestelmille suunnattu Glympse pystyy siihen, mihin ylemmät kolme sovellustakin, mutta se eroaa niistä yhdessä tärkeässä seikassa. Kun jaat sijaintisi muiden kanssa, täytyy sinun myös päättää, kuinka pitkäksi ajaksi haluat jakaa sijaintisi. Jakminen voi kestää vähintään 5 minuuttia ja enintään 12 tuntia. Glympse on myös ehkäpä nelikon paras näyttämään, milloin saavut sovittuun sijaintiin autolla. Se onkin täydellinen ratkaisu esimerkiksi kimppakyytien järjestämiseen.

Kuva: Pixabay