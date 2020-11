Nvidia RTX 3060 ja RTX 3050 Ti saatetaan julkaista pian – mutta miten käy GTX-korttien?

Nvidia saattaa olla julkistamassa GeForce RTX 3060- ja RTX 3050 Ti -sarjan kortteja, jotka rakennetaan uuden näytönohjaimen ympärille, tarkalleen ottaen aiemmin huhuillun GA106:n ympärille.

Näin ainakin väittää tunnettu vuotaja kopite7kimi, joka julkaisi tuoreita näytönohjainhuhuja Twitterissä. Kannattaa tosin huomioida, että kyseessä on spekulaatio, jotka eivät aina pidä paikkaansa.

Ah, the desktop cards based on GA106 will be called RTX 3060(3840FP32) and RTX 3050 Ti(3584FP32).😅I don't know if it will change in the future.November 4, 2020