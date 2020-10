Nokia tuomassa uudella Snapdragon 690 -järjestelmäpiirillä varustetun 5G-puhelimen

Nokia on panostanut tuoteperheillään kaikkiin eri hintaluokiin. Samalla yhtiö on kunnostautumassa erityisesti 5G-teknologian kanssa, jonka se pyrkii tuomaan edullisten älypuhelimien markkinoille.

Nokian tuotepäällikkö Juho Sarvikas kommentoi asiaa Twitterissä onnitellessaan Qualcommia uuden Snapdragon 690 -järjestelmäpiirin julkaisusta. Piiri on suunnattu erityisesti keskitason puhelimiin.

Samalla sivuutettiin sitä, miten uusi järjestelmäpiiri auttaa Nokiaa tuomaan 5G-teknologiaa edullisempien puhelimien markkinoille. Kyseessä on suunta, jota Nokia on aiemminkin jo havitellut.

Congratulations @cristianoamon and the awesome team at @Qualcomm for the launch of #Snapdragon 690 Mobile Platform! We are excited to bring our Nokia Phones vision of a truly global, future proof 5G experience at an even more affordable price with this transformational platform! pic.twitter.com/yctqfE13sYJune 17, 2020