Ensiarviossa Nokia 7.2

Nokia 7.2 on merkittävä päivitys Nokia 7.1:een verrattuna. Nokia-fanit arvostavat varmasti erityisesti uutta kameraa ja tyylikästä ulkonäköä. Samassa hintaluokassa on kuitenkin myös muita vaihtoehtoja, jotka tarjoavat vahvemman kokonaisuuden ja enemmän vastinetta rahoillesi.

Nokialla on niin monta älypuhelinta, että meillekin tekee toisinaan tiukkaa pysyä yhtiön nimeämislogiikan perässä. Selvennettäköön siis heti aluksi, että Nokia 7.2 on HMD Globalin Nokia 7 -sarjan kolmannen sukupolven laite ja samalla seuraaja Nokia 7.1:lle.

Seiskasarja ei ole aivan yhtä korkealaatuinen kuin Nokia 8 -malliston laitteet, mutta tarjoaa paremman kattauksen ominaisuuksia kuin kuutonen. Jos kuitenkin etsit hieman 7.2:ta edullisempaa Nokia-mallia, suosittelemme tutustumaan uuteen Nokia 6.2:een.

Nokia 7.2 on saanut muutamia merkittäviä päivityksiä 7.1:een verrattuna, vaikka moni asia onkin pysynyt yhä samana. Ehkäpä tärkein uudistus on uusi 48 megapikselin kolmoiskamera, joka on eittämättä kiinnostava lisäys keskihintaiseen puhelimeen.

Myös komponenttipuolella on tehty jonkin verran parannuksia, joten Nokia 7.2 on aidosti merkittävä päivitys edeltäjäänsä verrattuna.

Nokia 7.2: hinta ja saatavuus

Nokia 7.2 julkaistiin Suomessa syyskuun viimeisenä päivänä, ja puhelin on saatavilla kattavasti kaikilta Suomen suurimmilta jälleenmyyjiltä.

Puhelin on saatavilla joko 4 Gt:n RAM-muistilla ja 64 Gt:n tallennustilalla tai 6 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla. Edullisempi malli maksaa 299 euroa, kalliimpi 349 euroa.

Tallennustilan päivitys käy melko kalliiksi puhelimen hintaan nähden, mutta onneksi käyttäjät voivat hyödyntää helposti myös pilvitilaa. Korkeampi RAM-muisti voi sen sijaan parantaa käyttökokemusta.

Muotoilu ja näyttö

Nokian keskihintaisissa älypuhelimissa on varsin yhtenäinen muotoilukieli, eikä Nokia 7.2 tee poikkeusta sääntöön. Laite on melko suurikokoinen, mutta takakuoreen sijoitettu sormenjälkitunnistin on onneksi jätetty sopivalle korkeudelle helpottamaan puhelimen käyttöä.

Laitteen oikeassa reunassa on virtapainike ja äänenvoimakkuudensääntö, ja vasemmalla on puolestaan painike Google Assistantille. Jälkimmäisenä mainittu aiheutti meille kuitenkin toisinaan hieman harmaita hiuksia, kun painike kytkeytyi päälle tahattomasti katsellessamme videoita vaakatasossa.

Pohjassa on moderni USB-C-liitäntä, ja iloisena yllätyksenä puhelimesta löytyy jopa perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, joka on melko harvinaista herkkua nykypuhelimissa.

Nokia 7.2:ssa on pisaramainen näyttölovi.

Nokia 7.2 selvästi suurin muutos on sen uusi, suurikokoinen kameramoduuli, johon on mahdutettu kolme kameraa ja salama. Edellisessä 7.1:ssä oli vain kaksi kameraa, joten kameramoduuli on selvästi aiempaa suurempi.

Suuren kameramollukan olemassaolon huomaa erityisesti silloin, kun puhelimen asettaa lappeelleen tasaista pintaa vasten. Ongelma katoaa kuitenkin pois päiväjärjestyksestä, jos hankit puhelimelle suojakuoren.

Puhelimen takakuori on valmistettu alumiinista, jonka päällä on polymeeriviimeistely. Laite tuntuu yleisesti ottaen melko vankalta, mutta ei vaikuta yhtä arvokkaalta kuin keraamisilla tai metallisilla kuorilla varustetut kilpailijat.

Puhelimen etupuolella on monesta muusta saman hintaluokan puhelimesta tuttu pisaramainen näyttölovi, johon on asennettu etukamera. Näytön yläreuna on mukavan ohut, mutta alareunalla on selvästi enemmän kokoa. Näytön reunat eivät kuitenkaan tunnu vanhanaikaisilta, vaan heijastavat pikemminkin puhelimen hintaluokkaa.

6,3-tuumainen näyttö hyödyntää HMD Globalin PureDisplay-tekniikkaa, joka kattaa 96 % väriskaalasta, kykenee korkeampaan maksimikirkkauteen ja osaa säätää kirkkauden ja valkotasapainon automaattisesti ympäristön valaistuksen perusteella. Näyttö tuntuu erityisen kirkkaalta katsellessa kuvia ja tarjoaa yleisesti varsin hyvän katselukokemuksen myös videoille.

Kamera

Nokian keihäänkärki on puhelimen kamera, joka koostuu 48 MP:n pääkamerasta, 5 MP:n syvyyskamerasta ja 8 MP:n ultralaajakulmakamerasta. Yhdistelmä takaa parhaan kameran, jonka HMD Global on koskaan asentanut älypuhelimeensa. Se on myös hurjaa viiden kameran Nokia 9 PureView'tä lukuun ottamatta ensimmäinen Nokia-puhelin, joka saa kolmannen takakameran.

Kameroiden yhdistelmä on hyvä kompromissi, ja mielestämme ultralaajakulmakamera on yleisesti ottaen monipuolisempi valinta puhelimen kolmanneksi kameraksi kuin telefotolinssi.

Ultralaajakulmalinssin otokset eivät kuitenkaan tehneet meihin kovin hyvää vaikutusta. Kameralla otettujen kuvien värit olivat selvästi heikommat kuin tavallisissa kuvissa, ja lopputuloksena oli usein räikeästi ylivalottuneita kuvia.



Muotokuvat onnistuivat sen sijaan selvästi paremmin, ja syvyyskamera rajasi kohteen taustasta melko tarkasti. Myös 20 megapikselin etukamera sai aikaan hyviä kuvia, vaikka sen muotokuvien taustan sumennus olikin toisinaan hieman yliampuvaa.

Pääkameralla otetut kuvat näyttivät niin hyviltä kuin voit 48 megapikselin kameralta odottaakin. Kuvat olivat kirkkaita ja niiden väritasapaino oli luonnollinen.

Kameran suurin heikkous oli kuitenkin videokuvaus, emmekä suosittelekaan Nokia 7.2:ta videointoilijoille. Vaikka puhelin tukeekin videokuvausta 4K-resoluutiolla, ruudunpäivitysnopeus ei pysynyt tasaisena ja värikontrasti oli pielessä. Yleinen laatu olisi ollut hyvä, jos värit olisivat olleet luonnollisemmat ja tasaisemmat.

Itse kamerasovellus tuntui hitaalta, ja kuvaustilojen välillä vaihtaminen kesti usein turhan kauan. Myöskään automaattitarkennus ei toiminut niin nopeasti kuin olisimme toivoneet. Positiivisena yllätyksenä kuvien ja videoiden muokkaaminen kävi kuitenkin sulavasti.

Suorituskyky ja tekniset tiedot

Nokia 7.2:ssa on 3 500 mAh:n akku, joka kesti omassa käytössämme vaivatta koko päivän ajan. Puhelin ei ole edelleenkään hintaluokkansa kuningas akunkestossa, mutta selviää hyvin päivittäiskäytössä – kunhan muistat jättää sen latautumaan yöksi.

Yksi puhelimen erikoisuuksista on Google Assistantille omistettu erillinen pikapainike, joka on muodostunut hiljalleen jo Nokian tavaramerkiksi. Se aiheuttaa satunnaisia vahinkopainalluksia, mutta muuten painike on mukava lisä kaikille, jotka käyttävät ääniassistentteja aktiivisesti.



Nokia 7.2 käyttää Android Onea, joka pohjautuu Googlen Android 9 Piehen. Käyttöjärjestelmä on erittäin riisuttu, joten puhelinta ei ole täytetty turhanpäiväisellä bloatwarella. Se onkin mainio käyttöjärjestelmä kaikille, jotka ärsyyntyvät herkästi valmistajien tuputtamista sovelluksista.

Puhelimen järjestelmäpiiri on keskinkertainen Snapdragon 660, mutta se riittää hyvin suurimmalle osalle käyttäjistä. Tehokkaampi järjestelmäpiiri olisi kuitenkin todennäköisesti jouduttanut myös kamerasovelluksen toimintaa.

Nokia 7.2:ssa on melko vähän kiinnostavia uutuusominaisuuksia, eikä se yllätä suuresti edeltäjäänsä nähden. Nokia 7.1:n omistajien ei siis kannata miettiä päivittämistä vielä tähän malliin. Se tuo kuitenkin riittävästi uutta vanhempien Nokia-mallien omistajille.



Yhteenveto

Nokia 7.2 tuntuu hintaansa nähden pätevältä puhelimelta. Sen muotoilu on laadukas, pääkamera ottaa tasokkaita kuvia ja akunkesto riittää helposti koko päivän käyttöön.

Puhelin ei voita vuoden innovatiivisimman laitteen titteliä tai voita suorituskyvyllään kaikkia kilpailijoita, mutta sen kevyt käyttöjärjestelmä tarjoaa mukavan käyttökokemuksen peruskäyttäjälle.

Se ei ole sellainen läpilyönti, jonka ansiosta Nokian pariin saataisiin houkuteltua kaikki kiinalaisten ja korelaisten puhelinten ystävät, mutta onnistuu silti vakuuttamaan Nokia-fanit muutamalla keskeisellä päivityksellään.