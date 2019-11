Netflix kokeilee viikoittaisia top 10 -listoja suosituimmista elokuvistaan ja sarjoistaan

Netflix on aina pitänyt katsojalukunsa visusti itsellään, mutta pian saatamme saada asiaan muutoksen. Yhtiö aikoo nimittäin kokeilla omien top-listojensa julkaisua, josta käy ilmi 10 suosituinta sarjaa ja elokuvaa.

Palvelusta on löytynyt toki jo nykyiselläänkin erilaisia suosituksia, jotka pohjautuvat tämän hetken suosituimpiin sarjoihin. Uudistusta kokeillaan ensin Isossa-Britanniassa, mutta se saattaa levitä myöhemmin myös laajempaan käyttöön.

"Aloitamme vuoden toisen neljänneksen lopulla testin, joka pyrkii parantamaan brittiläisten käyttäjiemme katselukokemusta. Tulemme julkaisemaan viikottaiset top 10 -listat sen hetken suosituimmista sisällöistä eri ohjelmakategorioissa, kertoo Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings yhtiön tiedotteessa.

”Jos kuulut niihin, jotka haluavat katsoa samoja sarjoja kuin muut katsojat, ominaisuus helpottaa sisältöjen valitsemista.”

Meillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi mitään takeita siitä, että top-listat ovat tulleet pysyäkseen. Hastings kertoo, että yhtiö ”päättää muutamana kuukauden päästä, aiotaanko testiä laajentaa.”

Netflix näyttää tällä suosituimpia sarjoja palvelun etusivulla, mutta kyseiset nimikkeet määräytyvät osittain myös käyttäjän katseluhistorian perusteella. Uusi ominaisuus saattaakin kannustaa käyttäjiä kokeilemaan uusia sarjoja myös oman mukavuusalueensa ulkopuolelta. Jää nähtäväksi päätyykö toiminto lopulta myös Suomeen.