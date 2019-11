Näistä kymmenestä ikonisesta ominaisuudesta olemme joutuneet luopumaan iPhoneissa

iPhone on ikonen puhelin, jota pidetään oikeutetusti modernien kosketusnäytöllisten älypuhelinten esi-isänä. Kukapa ei muistaisi Steve Jobsin historiallista puhetta vuodelta 2007? Applen edesmennyt toimitusjohtaja kertoi tuolloin yleisölle julkaisevansa "puhelimen, iPodin ja nettiselaimen", mutta yllätti kaikki paljastamalla markkinoiden ensimmäisen laitteen, joka oli tätä kaikkea samaan aikaan.

Olemme toki nähneet sen jälkeen jo 20 eri iPhonea. Kun kuulet sanan "iPhone" ajattelet nykyään todennäköisesti iPhone X:n, iPhone XS:n tai iPhone XR:n kaltaista laitetta, joten monet meistä ovat varmasti jo unohtaneet, millaisia ominaisuuksia alkuperäisessä iPhonessa, iPhone 3GS:ssä tai iPhone 5:ssä oli.

Uuden vuoden vaihtuessa on aina hyvä muistella menneitä, joten kaivelimme hyllyjämme ja omaa muistiamme pohtiessamme takavuosien iPhone-muistoja. Muistelu herätti toki lämpimiä tunteita, mutta on upeaa nähdä, miten pitkälle puhelimet ovat kehittyneet kymmenessä vuodessa.

Aitoja esineitä jäljittelevät kuvakkeet

Moni muistaa vielä iPhone OS 3:n ja iOS 4:n

Ensiesiintyminen: 2007, iPhone OS 1

Nähtiin viimeisen kerran: 2012, iOS 6

Jony Iven suunnittelemat vanhanaikaisia laitteita mallintavat pikakuvakkeet olivat yksi iPhonen tunnusomaisimmista piirteistä puhelimen alkuvuosina. Apple teki omat kirjaimelliset ikoninsa lähes kaikelle ja aiheutti sillä toisinaan jopa pientä hämmennystä.

Muotoilukieli nousi nopeasti Apple-fanien suosikiksi ja sai melkoisesti mediahuomiota, kun muotoilusta lopulta luovuttiin. Tyyli säilyi pitkään iPhoneissa, sillä muotoilua muutettiin vasta iOS 7:n yhteydessä vuonna 2013.

Kuten monen muunkin tekniikkamaailman muutoksen kohdalla, myös iPhonen sovelluskuvakkeiden ainutlaatuinen tyyli unohtui nopeasti modernimman ulkoasun vallatessa käyttäjien puhelimet.

30-nastainen liitäntä

iPhone 4S:n 30-nastainen liitäntä

Ensiesiintyminen: 2007, alkuperäinen iPhone

Nähtiin viimeisen kerran: 2011, iPhone 4S

iPhonen 30-nastainen liitäntä seurasi puhelimen mukana aina ensimmäisestä iPhonesta 4S:ään saakka, mutta kyseisen portin historia ulottuu vielä iPhonenkin tarinaa pidemmälle. Samainen lataus- ja tiedonsiirtoliitäntä nähtiin nimittäin jo 2000-luvun alkupuolen iPodeissa.

Liitäntä mahdollisti iPhonen tai iPodin helpon liittämisen lisälaitteisiin, kuten lukuisiin kaiutintelakoihin. Vahvan rakenteensa ansiosta puhelimen tai iPodin pystyi telakoimaan pystyasentoon ilman pelkoa liitännän vääntymisestä. Latausliitännän heikkous oli kuitenkin sen suuri koko, joka vei tarpeettoman paljon tilaa puhelimen muilta komponenteilta.

Apple vaihtoikin liitännän lopulta iPhone 5:n julkistamisen yhteydessä. Monen harmiksi uudeksi liitännäksi ei kuitenkaan valikoitunut alan standardiksi yleistynyt microUSB, vaan Lightning. Lightning-portti on säilynyt iPhoneissa vielä tähänkin päivään asti, mutta olemme kuulleet huhuja sen vaihtamisesta USB-C:hen. Idea ei ole aivan tuulesta temmattu, sillä muutos tehtiin jo iPad Pron kohdalla.

Niin, ja jos joku jäi vielä pohtimaan telakkakaiuttimien kohtaloa, niin se on pitkälti sinetöity. Pienikokoisempi Lightning-liitäntä tai kilpailijoiden USB-C:t ja microUSB:t kun eivät jaksa kannatella suurikokoisten puhelinten painoa.

Muoviset rungot

iPhone 5C oli Applen viimeinen muovinen iPhone.

Ensiesiintyminen: 2007, alkuperäinen iPhone

Nähtiin viimeisen kerran: 2013, iPhone 5C

Muovi on siitä kätevä materiaali, että se on halpaa, kevyttä ja helposti muokattavissa. Mikäpä siis olisi parempi materiaali älypuhelinten valmistamiseen? Käytännöllisyyden kannalta tuskin mikään muu, mutta jokainen tässä hetkessä elävä tietää, että nykyään vallitsevana materiaalina on lasi.

Nykymaailmassa voikin tuntua vaikealta uskoa, että iPhonet käyttivät menneinä vuosina reippaasti muovia. Alkuperäisen iPhonen takakuoresta muovia oli vain viidesosa, mutta niin iPhone 3G kuin iPhone 3GS:kin olivat täysin muovirunkoisia.

Muovi (tai tarkemmin ottaen polykarbonaatti) teki lyhyen paluun iPhone 5C:n myötä vuonna 2013. Muovia tai C-malleja ei olla kuitenkaan sen koommin nähty valmistajan valikoimassa. Toki uusi iPhone XR perustuu jokseenkin samalle ajatukselle kuin edullisempi 5C.

Game Center -sovellus

Vanha ja uusi Game Center -kuvake.

Ensiesiintyminen: 2010, iOS 4.1

Nähtiin viimeisen kerran: 2015, iOS 9

iOS 4 toi mukanaan useita uusia ominaisuuksia Applen mobiilikäyttöjärjestelmään. Yksi niistä oli Game Center, joka saapui itse asiassa vasta 4.1-päivityksessä.

Sovellus oli nimensä mukaisesti tehty kokoamaan kaikki pelaamiseen liittyvät toiminnot yhden katon alle. Sen tarkoituksena oli tehdä iPhonella pelaamisesta entistä kilpailullisempaa ja mahdollistaa pelien tulosten vertailu ystävien kanssa.

Vaikka itse Game Center -sovellus päädyttiin lopulta poistamaan käyttöjärjestelmästä iOS 10:ssä, sen toiminnot ovat käytössä vielä tänäkin päivänä. Jos menet iPhonesi asetuksiin ja skrollaat valikkoa alas päin, löydät edelleenkin Game Centerin listauksesta.

Alumiiniset rungot

iPhone 6 oli yksi lukuisista alumiinirunkoisista iPhoneista.

Ensiesiintyminen: 2007, alkuperäinen iPhone

Nähtiin viimeisen kerran: 2016, iPhone 7 ja 7 Plus

Jo ensimmäisen iPhonen runko oli enimmäkseen alumiinia, mutta ensimmäinen täysin alumiininen iPhone nähtiin vasta viisi vuotta myöhemmin, kun iPhone 5 julkaistiin vuonna 2012.

Alumiini edusti aikakautensa ykkösvalintaa. Materiaali näytti ja tuntui arvokkaalta, mutta oli siitä huolimatta kestävää. Alumiininen rakenne pysyi iPhonen hallitsevana materiaalina neljän vuoden ajan, ja myös useat kilpailijat alkoivat tuoda markkinoille alumiinisia puhelimia.

Asiaan tuli kuitenkin muutos viimeistään Samsungin esitellessä oman tyylikkään lasisen muotoilunsa. Apple seurasi trendiä ja muutti puhelimensa täysin lasisiksi vuonna 2017 iPhone 8:n, 8 Plussan ja vallankumouksellisen iPhone X:n myötä,