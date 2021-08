Näin katsot Marvelin uuden What If...? -sarjan Disney+-palvelusta

Marvelin What If...? käynnistyi Disney+-palvelussa keskiviikkona 11. elokuuta. Animoitu antologiasarja on Marvelin seuraava MCU-universumin supersankareita vilisevä eepos, jonka parissa viettää aikansa syyskuussa julkaistavaan Shang-Chihin asti. Tuore sarja paljastaa Marvel Cinematic Universen kaiken lisäksi uudessa valossa.

Marvel Studiosin ensimmäisenä piirrettynä What If...? hyödyntää MCU:n neljännen vaiheen Marvel Cinematic Multiversea (MCM), joka käynnistettiin Loki-sarjan finaalijaksossa. Kuten multiversumi jo paljastaa, keskittyy se kertomaan tarinoita eri universumeista ja vaihtoehtoisista todellisuuksista.

Sarjassa nähdään Jeffrey Wrightin esittämä Uatu the Watcher, joka on kaikkivoipainen kosminen olento. Hän tarkastelee What If...? -sarjan tapahtumia pystymättä puuttumaan niihin. Yksittäiset jaksot keskittyvät puolestaan MCU:n ikimuistoisimpiin kohtauksiin, mutta tarkastelee niitä uudenlaisesta näkökulmasta, joka on usein joko hauska, yllättävä tai epätavallinen. Ajatusleikit vaihtelevat esimerkiksi siitä, mitä olisi käynyt jos Steve Rogers ei olisi koskaan saanut supersotilasseerumia tai miten olisi käynyt, jos Avengerseja ei olisi muodostettu vuonna 2012.

Kerromme alla, miten voit katsoa What If...? -sarjan Suomessa. Sen lisäksi olemme listanneet julkaisupäivät sarjan kaikille yhdeksälle jaksolle, joten tiedät milloin palata takaisin aina television ääreen.

Milloin Marvelin What If...? -sarjan ensimmäinen jakso nähdään Disney+:ssa?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Marvelin What If...? -sarjan ensimmäinen jakso saapui katsottavaksi keskiviikkona 11. elokuuta kello 10:00 Suomen aikaan.

Sarjan ensimmäinen jakso esittää vaihtoehtoisen todellisuuden, jossa SHIELD-agentti Peggy Carter (Hayley Atwell) saa supersotilasseerumin Steve Rogersin sijaan.

Jaksossa kuullaan myös Sebastian Stania, Dominic Cooperia ja Toby Jonesia, jotka lainaavat äänensä hahmoilleen Bucky Barnes, Howard Stark ja Arnim Zola. Sen sijaan Chris Evans ja Hugo Weaving eivät uusi roolejaan Steve Rogersina tai Red Skullina.

Marvelin What If...? – julkaisuaikataulu

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Muiden Marvel-televisiosarjojen tapaan What If...? -sarjan jaksot julkaistaan viikkotahdilla. Jos haluat odottaa ja katsoa sarjan kokonaisuudessaan yhdeltä istumalta, joudut odottamaan lokakuuhun asti.

What If...? -sarjan ensimmäisellä kaudella nähdään yhteensä yhdeksän jaksoa. Alle olemme koonneet tarkat päivämäärät, jolloin kunkin jakson voi katsoa Disney+-palvelusta.

What If...? episode 1 – Keskiviikko, 11. elokuuta

– Keskiviikko, 11. elokuuta What If...? episode 2 – Keskiviikko, 18. elokuuta

– Keskiviikko, 18. elokuuta What If...? episode 3 – Keskiviikko, 25. elokuuta

– Keskiviikko, 25. elokuuta What If...? episode 4 – Keskiviikko, 1. syyskuuta

– Keskiviikko, 1. syyskuuta What If...? episode 5 – Keskiviikko, 8. syyskuuta

– Keskiviikko, 8. syyskuuta What If...? episode 6 – Keskiviikko, 15. syyskuuta

– Keskiviikko, 15. syyskuuta What If...? episode 7 – Keskiviikko, 22. syyskuuta

– Keskiviikko, 22. syyskuuta What If...? episode 8 – Keskiviikko, 29. syyskuuta

– Keskiviikko, 29. syyskuuta What If...? episode 9 – Keskiviikko, 6. lokakuuta

What If...? – traileri

Marvel julkaisi virallisen trailerin sarjasta heinäkuussa, minkä lisäksi ensimmäisestä jaksosta nähtiin 40-sekuntinen lyhyt video elokuussa.

Voit katsoa molemmat trailerit alapuolelta: