Motorola julkaisi uuden Moto G7:n – puhelin saa neljä eri mallia

Motorola julkaisi tänään uuden Moto G7 -mallistonsa. Puhelimia lanseerattiin peräti neljä kappaletta: Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play ja Moto G7 Plus.

Moto G6 on hallinnut suvereenisti kohtuuhintaisten puhelinten listaamme, joten odotuksemme ova korkealla myös uusimman mallin suhteen. On vielä mahdotonta sanoa, yltääkö Moto G7 samanlaiseen menestykseen, mutta se selviää meille muutaman viikon arvostelun jälkeen.

Täytyy tosin muistaa, että myös puhelinmarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi edellisen mallin julkaisun jälkeen. Kohtuuhintaisten puhelinten luokassa kun on nykyään 13 kiinalaismallia tusinaa kohden. Kaiken lisäksi Moto G7:n hinta on kohonnut hieman aiemmasta.

Moto G7:llä on kuitenkin muutama ässä hihassaan.

Moto G7 näyttää oikealta lippulaivalta

Moto G7 näyttää selvästi hintaansa kalliimmalta puhelimelta. Sen venytetyllä Full HD -resoluutiolla varustettu 6,2 tuuman näyttö on mahdutettu melko kompaktiin runkoon, ja näytön reunat ovat selvästi aiempaa pienemmät.

Vaikka viime vuonna julkaistussa Moto G6 Plussassa oli pienempi 5,9-tuumainen näyttö, Moto G7:n ulkomitat ovat sitä pienemmät.

Moto G7 Play, Moto G7 Power and Moto G7 | Kuva: TechRadar

Moto G7:n näyttöpinta-alaa kasvattaa erityisesti uusi pisaramainen näyttölovi, joka vapauttaa huomattavasti lisää käyttökelpoista tilaa. G7-perusmallissa on kaksoiskamera ja uusia ohjelmistopohjaisia temppuja, jotka parantavat ottamiesi kuvien laatua merkittävästi aiemmasta.

Jos et kaipaa NFC:tä, langatonta latausta tai virallista vedenkestävyysluokitusta, G7:stä näyttäisi kehkeytyvän erinomainen ehdokas seuraavaksi budjettiluokan puhelimeksesi.

Moto G7:n Euroopan hinnaksi ilmoitettiin 249,99 € ja se tulee todennäköisesti saataville kaikille Suomen suurimmille jälleenmyyjille.

Moto G7 Power, Play ja Plus

Moto G7 Power keskittyy akunkestoon, G7 Play halpaan hintaan ja G7 Plus tarjoaa puolestaan nelikon parhaimman suorituskyvyn.

G7 Powerin suurin myyntivaltti on sen valtava 5 000 mAh:n akku, jonka Motorola kertoo kestävän peräti kolmen päivän ajan. Sellainen tulos veisi puhelimen kilpailemaan akunkeston kärkisijoista – lukuun ottamatta joitakin erityispuhelimia. Myös G7 Powerissa on 6,2-tuumainen näyttö, mutta sen resoluutio on käytännössä vain venytetty 720p, alempi resoluutio auttaa tosin säästämään akkua. Mallissa on myös G7:ää suurempi näyttölovi ja vain 3 Gt:a RAM-muistia.

G7 Play on puolestaan Motorolan G-malliston edullisin malli vuonna 2019. Siinä on sama Snapdragon 632 -suoritin ja takakuoreen sijoitettu sormenjälkitunnistin kuin muissakin Moto G7 -malleissa, mutta laitteessa on ainoastaan 2 Gt RAM-muistia ja 5,7-tuumainen 720p-näyttö. Se karsii muutamasta avainominaisuudesta päästäkseen alle 200 euron hintalappuunsa.

Tehokkaampi Moto G7 Plus julkaistaan tänään ainoastaan Brasiliassa ja Meksikossa, ja Eurooppa saa odottaa vuoroaan helmikuun puoleen väliin saakka. Mallissa on G-sarjan parhaat ominaisuudet: 16 megapikselin kamera, 27 watin pikalataus ja Snapdragon 636-suoritin. Siinä on G7:n tavoin 6,2-tuumainen venytetty Full HD -näyttö.

Monet saattavat pitää neljän mallin julkaisua erikoisena vaihtoehtona, mutta täytyy pitää mielessä, että Motorola tavoittelee hyvin erilaista yleisöä kuin moni muu puhelinvalmistaja. Moto G6 -mallisto oli valmistajan eniten myyty puhelinsarja koskaan ja myös G7 vetoaa varmasti kuluttajiin, jotka eivät halua käyttää 1 000 euroa uuteen puhelimeen.