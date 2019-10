Microsoft julkisti Surface Pro 7:n, Surface Pro X:n, Surface Duon ja paljon muuta

Microsoft esitteli ison liudan uusia Surface-laitteita yhtiön lokakuisessa tapahtumassa. Moni nyt paljastetuista tuotteista oli vuotanut tietoon jo ennakkoon, ja odotuksien mukaisesti Microsoft julkaisi kokonaisen kirjon uusia Microsoft Surface -laitteita, joiden etunenässä nähtiin Surface Laptop 3 ja Surface Pro 7.

Tapahtumassa koettiin myös yllätyksiä, kuten kahdella näytöllä varustettu Surface Neo, joka saattaa olla kumouksellinen laite. Toinen yllättäjä oli Microsoftin toinen puhelin, Microsoft Surface Duo.

Monet julkistetuista laitteista nähdään kaupoissa joulumyyntien aikana, mutta Microsoft julkisti myös hieman suppeammalle ryhmälle tarkoitettuja tuotteita, jotka saapuvat vasta myöhemmin.

Kokosimme alle illan isoimmat julkistukset.

Surface Laptop 3 on kauniimpi kuin koskaan (Image credit: Microsoft)

Surface Laptop 3

Yhtiö esitteli ensimmäisenä Surface Laptop 3:n, joka on viimeisin malli Microsoftin huippusuositusta Surface-kannettavasta. Tätä perinteistä muotoluokan PC:tä saadaan 13- ja 15-tuumaisena sekä niin Intelin kuin AMD:n sisuskaluilla varustettuna.

13-tuumainen Surface Laptop 3 saapuu Intelin uusimman 10. sukupolven neliydin prosessorilla varustettuna. 15-tuumaisessa on sen sijaan kustomoitu AMD Ryzen 7 -suoritin, tai Microsoftin sanoin "Ryzen 7 Surface Edition". Prosessorin rinnalla nähdään AMD Vega -näytönohjain, jonka on tarkoitus taata nopein mahdollinen suorituskyky tässä kokoluokassa.

Tehoja mielenkiintoisempi tuttavuus monille on sen sijaan todennäköisesti runkoon tehdyissä muutoksissa. Surface Laptop 3 saa viimein USB-C-liitännän, vaikka valmistajan oma Surface Connect -liitäntä säilytetään myös. Kosketuslevy on myös 20 % suurempi kuin aikaisemmin. Kuori on puolestaan uudistettu alumiinista, mikä saa laitteen näyttämään upealta.

Parasta uudessa kannettavassa on kuitenkin mahdollisuus poistaa sen päällimmäinen osa jaettavaksi. Microsoft tosin tähdensi, että tämä on suunnattu ainoastaan ammattilaiskäyttöön.

Surface Laptop 3 on ennakkotilattavissa jo tänään, ja se julkaistaan 22. lokakuuta. 13-tuumainen malli maksaa 999 dollaria ja 15-tuumainen 1 199 dollaria.

Surface Pro 7 auttaa luovuudessa (Image credit: Microsoft)

Surface Pro 7

Saamme tietenkin myös uuden Surface Pron. Surface Pro 7:sta ei kerrottu aivan yhtä paljon kuin Surface Laptop 3:sta, mutta tiedämme siinä olevan USB-C. Sekä ärsyttävä Surface Connect -liitäntä.

Surface Pro 7:ssa on onneksi myös muita parannuksia. Surface Pen -kynän avulla voit tehdä merkintöjä Microsoft Wordiin, ja Studio-mikit laitteeseen parantavat äänikomentoja.

Sen enempää emme kuitenkaan tiedä tällä hetkellä Surface Pro 7:stä, mutta odotamme saavamme kuulla siitä lisää lähiaikoina.

Surface Pro 7 on ennakkotilattavissa tänään, ja se saapuu kauppoihin 22. lokakuuta. Hinnat alkavat 749 dollarista, mutta oletamme näkevämme mallista myös paremmilla tehoilla varustettuja vaihtoehtoja.

Microsoftilla on viimein omat nappikuulokkeet (Image credit: Microsoft)

Surface Earbuds

Näyttäisi siltä, että jokainen teknologiayritys haluaa julkaista omat älynappikuulokkeet, eikä Microsoft ole poikkeus.

Surface Earbudsit ovat täysin langattomat nappikuulokkeet, joissa on yhtiön omin sanoin "Omnisonic-äänet" ja se saapuu latauskotelon kera. Bluetoothin sijaan kuulokkeet liitetään One-Click-parittamisella tietokoneeseen.

Koska kyseessä on Microsoft-tuote, se sisältää uniikkeja toimintoja Office 365:n kanssa ja kykenee kääntämään jopa 60 eri kieltä PowerPoint-esityksissä. Sen akku kestää myös 24 tuntia.

Laite tukee Windows 10 -laitteiden lisäksi Androidia, jolloin kuulokkeiden kosketusnäppäimiä voi käyttää tietyissä musiikkiohjelmissa.

Surface Earbudsit saapuvat myyntiin loppuvuodesta hinnan alkaessa 249 dollarista.

Surface Pro X:n logo näyttää mahtavalta (Image credit: Microsoft)

Surface Pro X

Microsoftin ohuimpien laitteiden joukkoon saapuu Surface Pro X, jonka paksuus on 5,3 mm tehden siitä äärimmäisen kannettavan.

Kannettavuus ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan laite on suunniteltu nimenomaan mukana kannettavaksi. Sen moottorina toimii MSFT SQ1 -suoritin, joka on aiempien huhujen lailla ARM-alustalla toimiva Snapdragon-prosessori, mikä tarkoittaa LTE-yhteyttä ja vain 7 W virrantarvetta. Emme kuitenkaan tiedä, millainen akkukesto laitteessa on, mutta noin pienen virrankulutuksen perusteella uskomme sen olevan vakuuttava.

Laite näyttää myös miellyttävältä Microsoft Surfacen nimikkomuotoilulla varustettuna, ja sen reunasta reunaan yltävä PixelSense-näyttö yltää huikeaan 2 880 x 1 920 -resoluutioon ja 1 400:1 kontrastiin.

Surface Pro X:ssä on täysi Windows 10 -tuki sen sijaan, että se käyttäisi muiden ARM-pohjaisten Windows-laitteiden tapaan Windows 10 S:ää. Toisin sanoen laitetta voi käyttää vapaasti ilman huolta WiFi-yhteyksistä tai käyttöjärjestelmän tuen puutteesta.

Microsoft julkisti samalla uuden Surface Slim Penin, joka on todennäköisesti loistava lisälaite Surface Pro X:lle. Sen pystyy liittämään kiinni näytön alla olevaan uuteen Type Coveriin, jossa se myös latautuu automaattisesti.

Lisäksi uudessa Surface Pro X:ssä on 4 096 erilaista paineentunnistustasoa, joka on varmasti loistava uutinen kaikille taiteilijoille. Julkistuksen aikana nähtiin myös Adoben edustaja, joka paljasti uuden piirtämiseen ja maalaamiseen tarkoitetun Adobe Fresco -sovelluksen. Sovelluksen pyrkimyksenä on toisintaa tietyillä sudeilla ja kynillä piirtämisen tuntu. Emme ole itse kovin kummoisia taiteilijoita, mutta tämä tuntuu silti yhdistävän erinomaisella tavalla oikean fyysisen maailman taiteilun digitaalisen vastineensa kanssa.

Surface Pro X:n ennakkomyynti on parhaillaan käynnissä, ja laite julkaistaan 5. marraskuuta. Se maksaa 999 dollaria.

Microsoft toivoo Surface Neon muuttavan maailman. (Image credit: Microsoft)

Surface Neo

Microsoft esitteli lisäksi Surface Neon, jota ei nähdä markkinoilla kuitenkaan vielä hetkeen. Uusi laite julkaistaan vasta loppuvuodesta 2020, mutta yhtiö halusi kiusoitella laitteella jo nyt. Surface Neon avulla Microsoft pyrkii "pyyhkimään kannettavan ja tabletin välisen ristiriidan", ja yhtiö uskoo laitteen olevan "seuraavan kategorian" tuova "uusi tuote".

Kyseessä on kahdella näytöllä varustettu laite, joka pyörii Intel-teknologian pohjalta. Se pystyy levittämään kuvat molemmille näytöille, ja sen paksuus on ainoastaan 5,6 mm. Näyttöä suojaa Gorilla Glass, minkä lisäksi sen paino on ainoastaan 655 grammaa ja siinä on mukana magneettisesti laitteessa kiinni pysyvä kynä.

Kynän ohella laitteen selkämyksessä on magneetilla kiinni pysyvä näppäimistö. Kun sen tuo eteen käytettäväksi, näytön alaosa muuttuu Wonder Bariksi. Tämä toinen näyttö muistuttaa hieman Asus ZenBook Pro -kaksikkoa, ja sen kautta voi hyödyntää lukuisia eri työkaluja.

Microsoft Surface Neo käyttää Windows 10 X:ää, joka on kahdelle näytölle suunniteltu uusi versio Windows 10:stä. Microsoft toivoo käyttöjärjestelmän luovan uuden aikakauden luovuudelle ja tuotteliaisuudelle. Sen lisäksi Windows 10 X tukee kaikkia Windows 10 -sovelluksia, eikä se ole samalla tavalla rajoitettu kuin Windows 10 S.

Laitteen tarkemmista teknisistä tiedoista Microsoft oli tässä vaiheessa vielä hiljaa. Tiedämme sen pyörivän ainoastaan kustomoidun Intel Lakefield -prosessorin varassa. Siinä on Intel Gen11 -näytönohjain, ja koska yhtiö onnistui puolittamaan piijalanjäljen, laitteen piirilevy on puolet normaalista koosta, minkä takia Surface Neo on todennäköisesti niin pieni.

Laitteen julkaisun ollessa vielä kaukana, emme tiedä vielä sen hintaa. Emme kuitenkaan usko sen olevan edullinen laitteen ominaisuuksista päätellen. Oletamme Microsoftin kertovan tarkemman hinnan lähempänä loppuvuoden 2020 julkaisua.

Microsoft julkaisee viimein toisen puhelimen (Image credit: Microsoft)

Microsoft Surface Duo

Microsoft julkisti viimein oman puhelimen, tai kommunikaatiolaitteen, Microsoft Surface Duon. Mikä ikinä laite onkaan, Microsoft sanoo "laitteen olevan Surface".

Kyseessä on kahdella näytöllä varustettu puhelin, jossa on 5,6 tuuman näytöt laitteen molemmin puolin.

Microsoft on lyöttäytynyt lisäksi yhteen Googlen kanssa tuodakseen puhelimeen Android-käyttöjärjestelmän. Se tukee siten kaikkia Android-sovelluksia.

Microsoft Surface Duo julkaistaan loppuvuodesta 2020.