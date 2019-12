Microsoft julkaisee edullisemman Surface Go -tabletin elokuussa

Microsoft herätti eilen huomiota julkaisemalla Twitterissään kuvan uudesta Surface-laitteesta. Emme joutuneet odottamaan kauaa laitteen virallista julkaisua, sillä yhtiö paljasti uuden Surface Go -tabletin vain muutaman tunnin kuluttua Twitter-julkaisusta.

Edullisen uutuustabletin paksuus on vain 8,3 millimetriä ja se painaa köykäiset 520 grammaa. 10-tuumainen Surface Go on suunnattu kilpailemaan Applen edullisempia iPadeja vastaan, joten Microsoft jahtaa selvästi samaa opiskelijoiden kohderyhmää kuin Apple.

Go käyttää Intelin Pentium Gold 4415Y -suoritinta ja siitä on saatavilla kaksi eri muistiversiota. Edullisemmassa 399 dollarin mallissa on 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa, kun taas kalliimmassa 549 dollarin versiossa on 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Microsoft ei ole vielä julkaissut Euroopan hintoja.

Tekniset tiedot

Surface Go:n näyttö tukee Microsoftin Surface Pen -kosketuskynää (115 €) ja tunnistaa 4 096 eri painetasoa. Go:n näytön kuvasuhde on muiden Surface-laitteiden tapaan 3:2 ja sen resoluutio on 1 800 x 1 200.

Lataamiseen ja liitäntöihin voi käyttää joko Microsoftin patentoimaa Surface Connector -tekniikkaa tai USB-C 3.1 -liitäntää, joten tablettiin saa helposti kiinni myös ulkoisia lisälaitteita.

Microsoft kertoo, että laitteen akku kestää noin 9 tuntia Pentium Gold -suorittimen ja Windows 10 S:n energiatehokkuuden ansiosta. Käyttäjät voivat halutessaan päivittää käyttöjärjestelmän ilmaiseksi tavalliseen Windows 10:een, mutta se luultavasti vaikuttaa akunkestoon.

Lisälaitteet ja hinnoittelu

Microsoft ei ole vielä vahvistanut lisälaitteiden saatavuutta, mutta ainakin Yhdysvalloissa Surface Go:n näppäimistöllä varustettu musta suojakuori maksaa 99 dollaria. Punaiset, siniset ja hopeiset alcantara-suojakuoret maksavat 129 dollaria.

Laitteeseen saa myös uuden 34,99 dollarin hintaisen Surface Mobile -hiiren. Hiiri on saatavilla samoissa väreissä kuin suojakuoret ja 115 euron hintaiset Surface Pen -kosketuskynät.

Surface Go:n lähtöhinta on 399 dollaria, mutta Microsoft ei ole vielä vahvistanut Euroopan hintojaan. Suomalaiset voivat ennakkotilata laitteen jo huomenna 11.7.