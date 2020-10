Marvel-sankareiden saapuminen Disney Plussaan viivästyy

Disney on vahvistanut The Falcon and Winter Soldier -sarjan viivästyvän alkuperäisestä aikataulusta. Marvelin sankarikööriin keskittyvän sarjan oli alkujaan määrä saapua Disney+-suoratoistopalveluun elokuussa, mutta pandemian aiheuttamat hidasteet ovat viivästyttämässä aikataulua.

Uutta saapumisajankohtaa ei ole vielä kerrottu, mutta EW:n tietojen mukaan aikataulu palkastetaan pian.

Viivästyminen ei välttämättä vaikuta suomalaisten suunnitelmiin, sillä taannoisen ilmoituksen mukaan Disney+ saapuu Suomeen syyskuussa,

Muiden sarjojen viivästyminen on toistaiseksi vielä epävarmaa. The Falcon and Winter Soldierin kuvaukset olivat jo loppusuoralla pandemian iskiessä, minkä vuoksi suunnitelmat jouduttiin uusimaan. Odotetuista sarjoista esimerkiksi Star Wars -maailmaan sijoittuva The Mandalorian sai toisen tuotantokautensa purkkiin ennen pandemiaa, joten lokakuinen saapuminen Disney Plus -palveluun vaikuttaa yhä todennäköiseltä.

Mitä muita Marvel-sarjoja on luvassa?

Marvelin supersankareista pitävät saivat viime viikolla ilouutisia, kun THR kertoi Disneyn kiinnittäneen ohjaajia tulevaan Hawkeye-sarjaan. Muita työstössä olevia sarjoja ovat WandaVision sekä Loki.

Muita työn alla olevia sarjoja ovat She-Hulk ja Moon Knight, joiden aikataulua ei ole kuitenkaan vielä avattu. Näitä jouduttaneenkin odottamaan aina vuoteen 2022 asti.