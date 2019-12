Louhinnan suosio laskee – näytönohjainten hinnat saattavat pudota heinäkuun aikana jopa 20 %

Kryptovaluuttojen taantuneen kysynnän vuoksi näytönohjainten hinnat ovat vihdoinkin alkaneet palata lähemmäs suositushintoja. Huhujen mukaan sama laskusuuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa, sillä tämän kuukauden aikana hintojen odotetaan putoavan jopa viidenneksellä.

DigiTimesin mukaan näytönohjainten tuotantoketjun parissa työskentelevät toimijat olivat kertoneet sille, että komponenttien kysyntä on pienentynyt, koska virtuaalivaluuttojen louhinta on vähentynyt. Tämän johdosta he arvioivat hintojen laskevan keskimäärin 20 % pelkästään heinäkuun aikana.

Nämä kommentit aiheuttavat varmasti pieniä sisäisiä riemunkiljahduksia kaikille pelaajille, jotka ovat odottaneet malttamattomina pääsevänsä vihdoinkin päivittämään vanhan näytönohjaimensa parempaan. Näytönohjaimet ovat olleet pullonkaulana myös kohtuuhintaisen pelikoneen kasaamista. Esimerkiksi suositussa reilun tuhannen euron hintaluokassa on jouduttu usein valitsemaan GeForce GTX 1060, joka ei ylikellottamatta riitä kunnolla edes sulavaan 1440p-pelaamiseen.

DigiTimes ei ole aina ollut kaikista luotettavin lähde erilaisten huhujen suhteen, mutta tämän tiedon kohdalla väitteet kuulostavat loogisilta. Olemme kuulleet jo aiemmin, että ainakin Nvidia olisi yliarvioinut näytönohjainten tarpeen virtuaalivaluuttojen louhinnan aiheuttaman kysyntäpiikin vuoksi. Nyt yhtiöllä kerrotaan olevan ylitarjontaa nykyisen sukupolven näytönohjaimista, joiden teknologia vanhenee pian yhtiön tuodessa markkinoille uudempia malleja. Oletettavasti myös AMD:n painii samaisen ongelman kanssa.

Ylitarjonta hillitsee kehitystä

Monet ovat spekuloineet, että viivästykset Nvidian uuden sukupolven näytönohjainten julkaisussa johtuisivat nykyisten mallien liikatuotannosta. Yhtiö haluaisi todennäköisesti myydä ylijäämävarastonsa pois ennen uuden mallin lanseerausta, sillä etenkin huippumallien kysynnän odotetaan laskevan merkittävästi uuden sukupolven saavuttua.

DigiTimesin raportin mukaan nykyisen sukupolven näytönohjaimia olisi varastossa jopa useita miljoonia. Samaan aikaan pelkästään Nvidialla olisi jopa miljoona valmista näytönohjainta odottamassa julkaisua.

Myyntipaineita lisäävät entisestään useat virtuaalivaluuttoja louhineet yksityishenkilöt, jotka ovat päättäneet alkaa myydä lukuisista näytönohjaimista koostuvaa louhintakalustoaan eteenpäin ennen hintojen romahdusta.

Samaisen raportin mukaan myös varta vasten louhintaan tarkoitetuiden ASIC-laitteiden kysyntä on heikentynyt.

