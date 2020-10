iPhone SE saattaa saada tänä vuonna isomman Plus-mallin

Vaikka Apple paljasti vasta uuden ja edullisen iPhone SE -puhelimen, huhupuheet ovat tuomassa laitteelle jo isompaa seuraajaa.

Tällä viikolla myyntiin tulevan iPhone SE:n hinta alkaa Suomessa 499 eurosta, mikä tekee laitteesta markkinoiden edullisimman tämänhetkisen Apple-puhelimen.

Tekniikka-asiantuntija Jon Prosser on ehättänyt kuitenkin jo vihjailemaan isommasta iPhone SE Plus -älypuhelimesta. Vaikka varsinaisia tietoja ei vielä olekaan jaettavaksi, jo ensimuruset antavat osviittaa monia kiinnostavasta vaihtoehdosta.

Kookkaamman mallin puolesta puhuu myös Applen ilmoitus iPhone 8 -sarjan päättymisestä. Olisikin luontevaa, että iPhone SE Plus korvaisi väliinjäävän iPhone 8 Plussan jättämän markkinaraon.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀April 18, 2020