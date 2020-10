iPhone 12 saattaa olla isommasta näytöstään huolimatta kooltaan pienempi kuin iPhone SE

iPhone SE (2020) on mielenkiintoinen puhelin kuluttajille, jotka haluavat käsiinsä aavistuksen pienemmän mallin. Tuleva iPhone 12 saattaa tosin viedä koon vielä pienemmäksi, vaikka siinä nähtäneenkin entistä isompi näyttö.

Tiedämme jo entuudestaan iPhone 12:n olevan tehokkaampi puhelin kuin iPhone SE, mutta YouTube-vuotaja EverythingApplePro on julkaissut Twitterissä uuden videon, jonka väitetään olevan vertailu iPhone 12:n sekä iPhone SE:n (2020) välillä ja jossa ensiksi mainittu on selkeästi pienempi kuin SE.

Tämä siitäkin huolimatta, että iPhone 12:ssa väitetään olevan 5,4 tuuman näyttö, kun taas iPhone SE:ssä (2020) on vain 4,7 tuumaa.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKAJune 18, 2020

Yksi syy koko eroon on se, että iPhone SE:ssä (2020) on edelleen Home-näppäin näytön alapuolella, kun taas iPhone 12:ssa tämä on todennäköisesti poistettu Face ID:n tieltä.

iPhone 12:ssa on todennäköisesti myös pienempi näyttölovi sekä ohuemmat reunat, joten pienempi koko voi olla ihan hyvin mahdollista isommasta näytöstä huolimatta.

iPhone SE:n mitat ovat 138,4 x 67,3 x 7,3 mm, joten vaikka emme tiedä vielä tarkalleen iPhone 12:n kokoa, tuleva puhelin on todennäköisesti tätä pienempi, jos yllä oleva vuoto pitää paikkansa.

Tämä on kuitenkin iso jos, sillä iPhone 12 ei ole vielä edes julkistettu virallisesti, emmekä myöskään tiedä, mitä videon julkaisija on saanut tietonsa. Tulevien iPhone 12 -mallien julkaisuun on vielä muutama kuukausi, joten ennen sitä nämä huhut kannattaa ottaa vielä varauksella.

Nämä ovat parhaat iPhone-sovellukset

Lähde: PhoneArena