iPhone 12 saattaa myöhästyä sittenkin aivan loppuvuoteen

Vaikka uutisoimme hiljattain, kuinka Applen puhelintehtaat ovat jälleen toiminnassa, niitä ei välttämättä saatu tarpeeksi nopeasti linjoille, jotta iPhone 12 saataisiin julkaistua syyskuussa.

Apple on yleensä julkaissut uudet iPhonet syyskuussa, mutta luotettavana vuotajana tunnetun Jon Prosserin mukaan iPhone 12 myöhästyy todennäköisesti loka- tai marraskuulle.

Hänen mukaansa tuotanto on aikatauluista jäljessä. Lisäksi koronaviruksen vuoksi toteutetut matkustuskiellot ovat johtaneet siihen, ettei Apple ole ennättänyt edes viimeistellä tulevan puhelimen virallista muotoilua, vaan iPhone 12 olisi edelleen prototyyppivaiheessa.

Though supply chain is improving, the iPhone 12 will still likely be delayed. Prototyping for iPhone 12 isn’t even done yet. It requires execs from Apple travel to China, and due to travel bans, they haven’t been able to finalize.Expect iPhone 12 in Oct/Nov🧻🧻🧻🧻🧻March 24, 2020