iPad Prot saattavat saada vuonna 2020 OLED-näyttöjä paremmat näytöt

Tällä hetkellä monet puhelinten ja tablettien huippumalleista käyttää OLED-näyttöjä LCD:n sijaan, sillä niitä pidetään selkeästi parempina vaihtoehtoina. Apple saattaa kuitenkin ruveta hyödyntämään piakkoin vieläkin parempaa näyttöteknologiaa omissa iPad-malleissaan.

Arvostettu Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo uskoo ainakin näin. MacRumors on nähnyt hänen kirjoittaman tutkimusraportin, jonka mukaan loppuvuodesta 2020 ja alkuvuodesta 2021 julkaistut iPadit käyttäisivät miniLED-näyttöjä.

MiniLED-näyttö käyttäisi paljon useampaa lediä kuin OLED-näytöt, mutta itse ledit olisivat kooltaan huomattavasti pienempiä. Muutoksen myötä tableteihin pitäisi saada entistä ohuemmat ja valoisammat näytöt, mikä puolestaan johtaisi ohuempiin ja kevyempiin iPadeihin. Näyttöjen väitetään lisäksi yltävän samaan toistoon kuin OLED:it, mutta riski kuvien palamisesta näyttöön kiinni olisi pienempi.

It’s also a move that should make Apple less dependent on Samsung, as while Samsung is the primary supplier of Apple’s OLED screens, LG Display would apparently be the main supplier for miniLED.

Liikkeen myötä Apple ei olisi myöskään enää niin riippuvainen Samsungista, joka on toiminut yhtiön pääasiallisena OLED-näyttöjen toimittajana. MiniLED-näyttöjen osalta jakelijaksi vaihtuisi ilmeisesti LG Display.

Ei koske vain iPadeja

Kuo ei kuitenkaan kerro, mitkä iPadit saisivat ensi vuonna uudet näytöt. Ottaen huomioon, että kyseessä on uusi ja korkeatasoinen tekniikka, nähtäneen miniLED-näytöt ainakin alkuun iPad Pro -malleissa. Samoja näyttöjä voitaisiin ilmeisesti hyödyntää myös uusissa alkuvuodesta 2021 julkaistavissa MacBook-malleissa. Emmekä myöskään koe mahdottomana nähdä näyttöjä ennen pitkään myös iPhoneissa, vaikka Kuo ei tätä raportissaan mainitsekaan.

Toisaalta Apple voi hyödyntää miniLED-näyttöjen sijaan microLED-näyttöjä tulevissa puhelimissaan. Yhtiön huhuillaan työskennelleen microLED-näyttöjen parissa jo jonkin aikaa, ja nimensä mukaisesti ne käyttäisivät vielä miniLED-näyttöjä pienempiä ledejä, jotka olisivat entistä energiatehokkaampia.

MicroLED-näytöt ovat tosin tällä hetkellä entistä hankalampia ja kalliimpia tuottaa, minkä vuoksi Applen väitetään välttäneen niiden käyttöä toistaiseksi. Emme uskokaan näkevämme tekniikkaa vielä iPhone 12:ssa, mutta iPhone 13:n kohdalla se voi olla jo mahdollista.