Instagram-viestit saapuvat pian myös tietokoneellesi

Instagramin viestitoiminto on saamassa päivityksen. Sosiaalinen media testaa parhaillaan viestiensä laajentamista tietokonesovelluksille ja selaimelle. Kokeilut ovat todennäköisesti osa Facebook Messengerin, WhatsAppin ja Instagramin tulevaa yhdistymistä.

Instagram on keskittynyt aina vahvasti mobiilisovellukseensa, mutta viestitoimintoa on toivottu selaimelle ja tietokoneelle jo pitkään. Toiminto on erityisen hyödyllinen Instagramin ammattimaisille tileille, joiden hallinta olisi yksinkertaisempaa tietokoneella.

Viestien lähettäminen ja kuvien lataaminen on tällä hetkellä mahdotonta tietokoneella. Selainversiossa ei pystykään tehdä käytännössä muuta kuin selata seuraamiesi käyttäjien kuvia.

Nyt Instagram näyttäisi kuitenkin ottaneen uudenlaisen lähestymistavan. Tiedon uusista suunnitelmista jakoi ensimmäisenä @wongmjane, jolla on pitkä historia sovellusten uudistusten bongaamisesta.

Wong huomasi esimerkiksi huhtikuussa 2018, että Instagram testasi seuraajien mykistämistä. Yhtiö päätyikin tuomaan ominaisuuden käyttäjilleen jo kuukautta myöhemmin.

Instagram is testing Direct on Web pic.twitter.com/bpdY9bep24February 12, 2019

Valmiina liittymään suureen seuraan

Instagram on saavuttanut valtavan menestyksen keskittymällä täysin mobiilipohjaiseen sovellukseen perinteisten verkkopohjaisten sivustojen sijaan. Palvelun laajeneminen työpöytäympäristöön ei todennäköisesti liitykään pelkästään monipuolisemman käyttökokemuksen luomiseen.

Sosiaalisen median jätti Facebook on nimittäin kertonut suunnittelevansa integroivansa kaikki omistamansa viestisovellukset: Facebook Messengerin, WhatsAppin ja Instagramin.

Näin suurten sovellusten yhteensulauttaminen ei ole mikään helppo tehtävä, sillä jokainen sovellus täytyy käytännössä rakentaa uudelleen. Ei siis ole mikään ihme, että sovellukset pyrkivät luomaan yhtenäisemmän viestikokemuksen eri alustoille.

Lähde: The Verge