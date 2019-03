Instagram ilmoitti kehittävänsä uutta Checkout-ominaisuutta, joka mahdollistaa tuotteiden ostamisen suoraan Instagram-feedistäsi.

Yhtiö kertoi blogijulkaisussaan, että ominaisuus on tällä hetkellä "suljetussa beta-tilassa yrityksille ja saatavilla yhdysvaltalaisille käyttäjille". Instagram ei kuitenkaan maininnut, milloin toiminto saapuu maailmaanlaajuiseen käyttöön.

Tässä vaiheessa betatesteissä on mukana muun muassa Zara, Adidas, Burberry, Balmain, H&M, Huda Beauty, Prada ja Kylie Cosmetics, joten oletamme toiminnon keskittyvän lähinnä muotiin ja kauneuteen.

Today, we're introducing checkout on Instagram. When you find a product you love, you can now buy it without leaving the app. 🛍💕https://t.co/o1L5WsfgVE pic.twitter.com/IlVJxOr10xMarch 19, 2019