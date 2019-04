Huawei Mate X julkaistaan edelleen kesäkuussa huolimatta Galaxy Foldin kohtaamista ongelmista

Samsung Galaxy Foldin kohtaamat ongelmat toimivat erinomaisesti varoittavana tarinana muille puhelinvalmistajille, jotka ovat aikeissa julkaista omia taitettavia mallejaan vuonna 2019, mutta ilmeisesti Huawei ei ole aikeissa muuttaa suunnitelmiaan.

Yhtiön ensimmäinen taitettava puhelin Huawei Mate X on edelleen ilmestymässä alkuperäisen julkaisuaikataulun mukaan kesäkuussa, jos yhtiön sisällä toimiviin lähteisiin on uskominen. MyDriversin mukaan Huawei on luottavainen aikatauluun, vaikka he eivät ole antaneet vielä tarkkaa julkaisupäivää uudelle puhelimelle.

Sivun mukaan sisäpiiriläisten kommentit liittyivät suoraan levinneeseen huhuun, jonka mukaan Huawei saattaisi siirtää Mate X:n julkaisun syyskuulle Samsung Galaxy Foldia kohdanneiden ongelmien vuoksi. Heidän mukaansa huhu on perätön.

Ensimmäisenä markkinoille

Jos Huawei todella julkaisee Mate X:n kesäkuussa, se päihittäisi Samsungin ensimmäisenä taitettavan puhelimen markkinoille tuovana yhtiönä. Tosin samalla se kohtaisi myös vaikean haasteen vakuuttaa kuluttajat ostamaan peräti 2 299 euroa maksavan laitteen, jonka muotoiluratkaisu on tuottanut jo ongelmia Galaxy Foldissa.

Huawei Mate X on kieltämättä kaksikosta kiinnostavampi ja miellyttävämpi laite, sillä sen näyttö taittuu ulospäin. Ratkaisu herättää kuitenkin kysymyksiä kestävyyden suhteen, sillä näytöllä ei ole minkäänlaista suojaa kokoon taitettuna. Huawei saattaakin joutua markkinoimaan ensimmäisen puhelimensa luotettavuutta normaalimallia näyttävämmin.

Olemme olleet yhteydessä Huaweihin saadaksemme kommentin Mate X:n julkaisun suhteen ja kerromme asiasta lisää, kun saamme vastauksen.

Lähde: PocketNow