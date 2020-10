HTC julkisti virallisesti yhtiön ensimmäisen 5G-puhelimen HTC U20:n

HTC:n julkaisemista puhelimista on tullut maailmalla harvinaisuus, vaikka yhtiö oli aikanaan merkittävä tekijä Android-puhelinten parissa. Yhtiö on kuitenkin tuomassa markkinoille pitkän hiljaiselon jälkeen kaksi uutta mallia, joista toinen on HTC:n ensimmäinen 5G-puhelin.

HTC U20 5G on tosin 5G-teknologiasta huolimatta keskihintainen puhelin, jossa on onneksi paljon silmää miellyttäviä ominaisuuksia.

Puhelimessa on 6,8 tuuman FHD+ LCD -näyttö, Snapdragon 765G -suoritin, 8 gigaa RAM-muistia, 256 gigaa tallennustilaa, microSD-korttipaikka, 5 000 mAh akku, Android 10, neljä takakameraa (48 MP f/1,8 päälinssi, 8 MP f/2,2 laajakulma, 2 MP f/2,4 syvyystunnistin sekä 2 MP f/2,4 makrolinssi).

HTC-puhelimet kilpailivat aikoinaan parhaiden Samsung-puhelinten kanssa

The HTC Desire 20 Pro (Image credit: HTC)

Näiden lisäksi puhelimen näyttöpuolella on 32 megapikselin punch-hole-kamera, mutta muutoin etupuoli on lähes kokonaan varattu näytölle vain pienoista ylhäällä olevaa notkoa lukuun ottamatta. Takana on lisäksi sormenjälkitunnistin.

5G-puhelimen lisäksi HTC julkisti HTC Desire 20 Pron, mutta se on huomattavasti perinteisempi 4G-puhelin.

Siinä on 6,5 tuuman FHD+ LCD -näyttö, Snapdragon 665 -suoritin, 6 gigaa RAM-muistia, 128 gigaa tallennustilaa, microSD-korttipaikka, 5 000 mAh akku, Android 10 sekä sama neljän kameran järjestelmä kuin HTC U20 5G:ssä. Edessä on 25 megapikselin kamera, mutta on muutoin muotoilultaan samankaltainen.

Ainakin toistaiseksi molemmat mallit on julkistettu saapuvaksi ainoastaan Taiwaniin, eikä niiden tarkempia hintatietoja ole vielä paljastettu.

Emme toistaiseksi tiedä, onko puhelimia aikomus tuoda Taiwanin ulkopuolelle tai milloin ne ylipäätään julkaistaan. HTC:n edustaja kertoi kuitenkin TechRadarille, että "tällä hetkellä laitteet on saatavilla ainoastaan Taiwanissa, mutta tarkkailemme mahdollisuutta tuoda ne muille markkina-alueille myöhemmin tänä vuonna."

Lähde: XDA Developers