Googlen kasvattiyhtiö Wing aloittaa pakettien drone-kuljetukset pääkaupunkiseudulla

Googlen huomassa kasvanut amerikkalaisyhtiö Wing alkaa testata itsestäänohjautuvia drone-kuljetuksia Euroopassa. Yhtiö paljasti tänään Slushissa valinneensa ensimmäiseksi testikaupungiksi Helsingin. Testit on määrä aloittaa pääkaupunkiseudulla jo keväällä 2019.

Wingin avulla voitaisiin lähettää esimerkiksi pieniä ruokaostoksia, lääkkeitä tai vaikkapa kuljettaa pizzat kotiovelle. Tilaukset toimisivat mobiilisovelluksen kautta ja ne olisivat perillä parhaimmillaan jo muutamassa minuutissa.

Ajatus saattaa ensikuulemalta vaikuttaa melko korkealentoiselta, mutta drone-kuljetukset olisivat ympäristöystävällisempi ja joustavampi vaihtoehto kuin nykyiset maateitse tehtävät kuljetukset. Yhtiön testilentojen perusteella dronejen päästöt olivat 16–22 kertaa alemmat kuin autokuljetuksissa. Lennokit toimivat sähköllä ja ne on suunniteltu energiatehokkaiksi.

"Suomalaiset ovat maailmankuuluja uusien teknologioiden nopeasta käyttöönotosta, ja siksi Suomen valitseminen ensimmäiseksi kohteeksemme Euroopassa tuntui luontevalta. Haluamme innostaa suomalaiset ja paikalliset yritykset mukaan kehittämään tulevia drone-kuljetuksia pääkaupunkiseudulla", kertoo Wingin toimitusjohtaja James Ryan Burgess yhtiön lehdistötiedotteessa.

Wing pitää Suomea otollisena testimaana teknologiamyönteisen asenteen sekä haastavan ilmaston vuoksi. Yhtiö ei turhia kainostele, vaan aloittaa testilentonsa vuoden hankalimman sään aikaan. "Jos dronemme lentävät Suomessa, ne lentävät missä tahansa!" Burgess lohkaisee.

Vielä testivaiheessa

Yritys on testannut lennokkeja jo vuodesta 2012. Wing ottaa turvallisuden tosissaan, sillä yhtiö kertoo suorittaneensa yli 60 000 testilentoa viimeisen puolentoista vuoden aikana. Dronet ovat kuljettaneet tähän mennessä jo esimerkiksi ruokaa, lääkkeitä, elintarvikkeita ja pienikokoisia laitteita.

Käyttöä rajaa hieman se, että lennokit pystyvät kuljettamaan enintään 1,5 kilogramman painoisia esineitä. Niiden toimintasäde on ollut aiemmissa kokeiluissa 10 kilometriä ja huippunopeus peräti 125 km/h. Tähän saakka korkein testattu lentokorkeus on ollut 120 metriä – mutta tämän ei pitäisi muodostua ongelmaksi Helsingin seudulla.

Dronet eivät laskeudu maahan saakka pakettia toimittaessaan, vaan laskevat sen käyttäjälle viiden metrin pituisen vaijerin varassa. Syynä tähän on ilmeisesti turvallisuus, sillä pitkän turvavälin ansiosta käyttäjän on käytännössä mahdotonta teloa itseään lennokin raskastekoisiin propelleihin.

Paketti lasketaan alas erillisellä vaijerilla. [Kuva: Wing] (Image credit: Wing)

Helsingin Sanomien haastatteleman Trafin johtavan asiantuntijan Jukka Hannolan mukaan liikenteen turvallisuusvirasto avustaa Wingiä turvallisen testipaikan löytämisessä.

"Haluamme pitää kynnyksen uusien liiketoimintamallien aloittamiselle mahdollisimman matalalla. Helsinkihän on tällaiselle kokeilulle paratiisi”, Hannola kertoi HS:lle.

Ilma-aluerajoitteiden vuoksi lennokkeja ei voida testikäyttää kantakaupungissa, vaan kokeilut suoritetaan hiljaisemmilla alueilla. Meillä ei ole vielä toistaiseksi tarkkaa tietoa, missä kaupunginosissa palvelua on määrä kokeilla.

Wing on jo testannut teknologiaansa Tampereella, joten Suomen talvisää ei pitäisi tulla suurena yllätyksenä. Kaupalliset testitoimitukset on määrä aloittaa keväällä, kun yritys on ehtinyt neuvottelemaan toimitussopimuksensa suomalaisten toimijoiden kanssa ja selvittänyt, millaisia tavaroita suomalaiset olisivat valmiita tilaamaan kotiinsa ilmateitse.

Yhtiö esitteli tänään teknologiaansa startup-tapahtuma Slushissa, joka kokoaa Helsingin Messukeskukseen yli 20 000 kävijää.