Googlen seuraava älykaiutin saattaa saapua jo tässä kuussa

Seuraava Google Nest saattaa hyvinkin tulla kauppoihin lähiviikkoina, kertoo tiedoillaan yleensä varsin hyvin perillä oleva Rolan Quandt tuoreessa twiitissään.

Quandtin mukaan Googlen seuraava älykaiutin saapuisi markkinoille "elokuun lopussa" ja kustantaisi noin 100 euroa. Se tarkoittaisi pientä korotusta alkuperäiseen Google Homeen verrattuna, jonka sai julkaisuissaan noin 75 euron hintaan.

There's a new Google Home launching soon codenamed "J2" and it's supposedly going to cost about 100 Euros. Available from the end of August, retail says.August 5, 2020