Google tuhoaa yhden viikon aikana miljoonia valearvioita Play Kaupasta

Verkkotuotteiden arvioilla on iso arvo sovellusten ja laitteiden markkinoinnissa, mikä johtaa samalla näiden arvioiden väärinkäyttöön.

Vaikka valearviot eivät koske yksinomaan älypuhelinten ja tablettien sovelluksia, niillä on erityisen suuri vaikutus juuri näihin, sillä sovellusten näkyvyys perustuu pitkälti tilastoihin ja top-listoihin, joiden listauksiin juuri arviot ja arvosanat vaikuttavat.

Vaikka Applella on ollut ongelmia App Storen valearvioiden kanssa (huolimatta iOS:n kauppapaikan lähes suljetusta ympäristöstä), Googlen avoimempi lähestymistapa on tuonut tullessaan myös entistä laajemman ongelman. Yhtiö on kuitenkin paljastanut hieman viimeisimpiä tilastoja, jotka kertovat, kuinka suuresta ongelmasta on todellisuudessa kyse.

Roskakorin tyhjennys

Google on omien sanojensa mukaan poistanut miljoonia huonoja arvioita, arvosanoja sekä "tuhansia huonoja sovelluksia, jotka paljastuivat epäilyttävien arvostelujen ja arvosana-aktiviteettien yhteydessä" yhden ainoan viikon aikana. Näiden löytämiseksi yhtiö hyödyntää koneoppimista sekä arvostelijoista ja analyytikoista koostuvaa tiimiä.

Google luokittelee arvostelun tai arvosanan huonoksi, jos se sisältää vihamielistä tai aiheen sivusta menevää kieltä tai kirosanoja, sillä yritetään manipuloida sovelluksen yleisarvosanaa tai jos arvosana annetaan rahaa vastaan.

Jälkimmäiset tunnetaan nimellä kannustinarviot, ja näihin kuuluu usein sovelluksia, jotka tarjoavat ilmaisia pelinsisäisiä tuotteita hyvää arvosanaa vastaan. Tämä on kielletty erikseen Googlen käyttöohjeissa.

Vaikka Google taisteleekin aktiivisesti ongelmaa vastaan, yhtiö ilmoittaa avoimesti, ettei se pysty siihen kuitenkaan täysin yksin. He ovatkin pyytäneet käyttäjiä ilmoittamaan valheelliseksi pitämiään arvioita Play Kaupasta sekä olemaan hyödyntämättä epäilyttävien sovellusten tarjoamia kannustimia.