Google saattaa julkaista Pixel-puhelintensa ohella myös aiempaa ohuemman Pixelbookin

Google saattaa julkaista tänä vuonna muutakin kuin Pixel 3:n ja Pixel 3 XL:n. Tunnetun Twitter-vuotaja Evan Blassin mukaan Google suunnittelisi nimitäin myös uuden Pixelbookin julkaisemista.

Hyvämaineinen vuotaja kertoo, että toisen sukupolven Chromebookit julkaistaisiin ennen vuoden loppua.

Add to this fall hardware lineup a second-generation Pixelbook, with smaller bezels, scheduled to ship before the end of the year.July 22, 2018