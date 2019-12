Gmail pimenee puhelimen mukana – tumma tila on jo kokeiltavissa

Viime aikoina runsaasti esillä ollut tumma tila eli kansainvälisesti paremmin dark mode -asetuksena tunnettu ominaisuus on saapumassa Gmailiin. Asia kävi ilmi Googlen Android 10 -valmisteluiden yhteydessä.

Muutos on varsin ajankohtainen, sillä Android 10 tukee koko järjestelmän tummennusta, jonka avulla laitteen saa pimennettyä yhdellä painalluksella. Aiemmin tumma tila on ollut käytössä jo Chromessa, Google Fitissä sekä Google Payssä, mutta Gmail on tähän asti loistanut poissa olollaan.

Muutos aktivoituu osana tuoreinta 2019.08.18-päivitystä, joka saapuu käyttöön pikapuolin. Päivityksen jälkeen yötilaa käyttävät huomaavat tavallisesti perin valkoiselta näyttävän Gmailin olevan hyvinkin musta.

Päivitys on vasta lähtenyt jakeluun, kertoo XDA Developers. Mikäli tummenevia iltoja haluaa viettää pimeässä tilassa jo sitä aiemminkin, tämä onnistuu lataamalla puhelimeen APK:n.

Tunnus vaihtuu näpsäkästi

Gmailin tuorein päivitys sisältää muutakin kuin tummennetun tilan. Mukana on myös käyttökokemusta näppäröittävä lisäys niille, jotka käyttävät samanaikaisesti useampaa eri sähköpostitiliä.

Siinä missä aiemmin on pitänyt vaihtaa aktiivista tiliä oikean yläkulman valikon kautta, vastaisuudessa tunnustaan voi vaihtaa yksinkertaisesti pyyhkäisemällä kohtaa ylös tai alas. Sama ominaisuus on tuttu esimerkiksi Google Mapsista ja Google Drivestä, joten muutos tuntunee monille aktiivikäyttäjille varsin luontevalta.