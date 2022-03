George R. R. Martin kommentoi Elden Ringin suosiota

Game of Thrones -kirjailija George R. R. Martin ei säästellyt sanojaan kuvaillessaan viime perjantaina julkaistua Elden Ringiä. Fantasiakynäilijä kertoi "olevansa otettu" mahdollisuudesta osallistua taustatarinan sekä pelimaailman suunnitteluun.

Martin kommentoi teosta omassa blogissaan. Kirjailija kohdisti ylisanat ennen kaikkea tekijätiimi FromSoftwareen sekä ohjaaja Hidetaka Miyazakiin. Dark Souls -pelisarjasta tunnettu studio on käyttänyt teoksen hiomiseen runsaasti aikaa.

"Lähes kaiken kunnian pitää luonnollisesti mennä Hidetaka Miyazakille sekä hänen upeille pelisuunnittelijoilleen, jotka ovat työstäneet teosta yli puoli vuosikymmentä luodakseen kaikkien aikojen parhaan pelin", kirjoitti Martin.

"Olen otettu mahdollisuudesta tavata heidät ja työskennellä tiimin kanssa sekä tietenkin oikeudesta osallistua upean fantasiamaailman luomiseen. Olemme yhdessä saaneet tehtyä Elden Ringistä sen merkkipaaluun, joka siitä lopulta tuli."

Martin ei malttanut olla mainitsematta pelin saamaa huikeaa vastaanottoa. Arvostelijat ovat yksi toisensa jälkeen antaneet teokselle täydet pisteet. Kirjailija poimikin muutamia arvosteluita, joissa teosta kuvattiin muun muassa "mestariteokseksi", "sukupolven määrittäväksi julkaisuksi" sekä "upeaksi avoimeksi maailmaksi".

"Nämä ovat musiikkia korvilleni", summasi Martin.

Syytäkin olla iloinen

Martinilla on täysi oikeus olla ylpeä Elden Ringistä. Teoksen Metacritic-keskiarvo on parhaillaan 95 % (PS5:llä peräti 97 %). Vaikka Martinin panos luomiseen on koskenut lähinnä taustamaailman luomista, on kieroutunut teos sulattanut fanien sydämet.

Elden Ringin menestys arvosteluissa sekä taloudellisesti ovat tietysti Martinille tärkeitä asioita. Sen sijaan yksi ei ole aiheesta yhtä onnellinen. Wheel of Time- ja Mistborn-kirjailija Brandon Sanderson toivoi kehittäjästudio FromSoftwaren pyytäneen häntä mukaan projektiin. Sanderson vitsaili olevansa vieläpä sopivampi henkilö projektiin, sillä hän on fanittanut studion aiempiakin pelejä. Kieli on todennäköisesti ollut kuitenkin kommentteja antaessa tukevasti poskessa.

Vaikka Martin osui Elden Ring -yhteistyöllään napakymppiin, häntä tuskin nähdään tulevaisuudessa ainakaan kovin monessa pelissä mukana. Kirjailija on tunnustanut olevansa kiinnostunut peleistä vain marginaalisesti. Lisäksi hänen lempipeleinä tunnetut Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms sekä Master of Orion ovat vuosikymmeniä vanhoja, joten uutuuspelit eivät taida viehättää samalla tavalla.

Elden Ring -yhteistyö lähti liikkeelle juuri studion Miyazakin toimesta, joka on kertonut olevansa Martinin luomien fantasia- ja sci-fi-maailmojen suuri fani..