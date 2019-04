Gaming Lounge Helsinki Finland toi tuntihintaiset pelitilat esports-harrastukseen

Korjaus: Gaming Lounge Helsinki Finland ei ollut Suomen ensimmäinen pelitila, vaan Helsingin ensimmäinen pelitila.

Esports on nyt suositumpaa kuin koskaan ja samalla harrastajat kaipaavat myös omia tiloja samanhenkisten ystävien tapaamiseen. Gaming Lounge Helsinki Finland (GLHF) vastasi tähän tarpeeseen avaamalla Helsingin ensimmäisen yhteisöllisen pelitilan Kamppiin.

Vastaavia ideoita on toki nähty aiemmin esimerkiksi nuorisotalojen toimesta, mutta GLHF lähestyy asiaa hieman eri näkökulmasta. Tilan tarkoituksena on tarjota uusi kohtaamispaikka kaikille pääkaupunkiseudun pelaajille ja esports-faneille. Gaming Lounge Helsinki Finlandin pääajatus on vuokrata huippuluokan pelikoneita kohtuullisella tuntihinnalla, mutta löytyypä tilasta myös esimerkiksi ilmainen esports-kisakatsomokin.

TechRadar Suomi kävi tutustumassa uuteen pelitilaan ja juttelemassa tilan perustajien kanssa.

Helsingin ensimmäinen gaming lounge

Suomalaiset ovat olleet jo pitkään ahkeraa lanikansaa, mutta mistä ajatus sosiaalisen pelitilan perustamiseen tuppisuina tunnetuille suomalaisille oikein lähti?

Idea syntyi jo pari vuotta sitten, kun alkuperäiset perustajat, Ville Oinonen ja Joonas Muikku, olivat vaihto-opiskelijoina Thaimaassa. Siellä vastaavia gaming loungeja oli tarjolla pilvin pimein, ja kaksikko sai ajatuksen, että Suomeen pitää saada vastaavia paikkoja. Ajatus pyöri perustajien päässä kahden vuoden ajan ja sitä jalostettiin muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston yritysideakurssilla. Lopulta he päättivät ryhtyä tuumasta toimeen ja perustivat oman yrityksen kesällä 2018. Kolmas perustaja, Samu Hurskainen, hyppäsi mukaan toimintaan lokakuussa.

"Tila avattiin joulukuussa 2018 ja avajaispäivää vietettiin perjantaina 7.12. Oltiin Helsingin ensimmäinen gaming lounge, mutta vastaavia pelitiloja löytyy tällä hetkellä myös Turun Evolution Arenasta sekä Helsingin Shelteristä", Hurskainen kertoo.

Osa Gaming Lounge Helsinki Finlandin 40:stä huippuluokan pelikoneesta. Kuva: Gaming Lounge Helsinki Finland (Image: © Gaming Lounge Helsinki Finland)

Kenelle GLHF on suunnattu?

Kaikki peliharrastajat tuntevat varmasti lanien järjestämisen ilot ja tuskat. Maailmassa ei ole mitään hauskempaa kuin lanit hyvien kavereiden kanssa, mutta tietokoneiden kantaminen opiskelukaverin yksiön keittiöön ei välttämättä ole kaikkein mukavin kokemus – varsinkaan julkisen liikenteen voimin marraskuun loskasäässä.

"Tarjoamme peliharrastajille mahdollisuuden pelata yhdessä kavereiden kanssa ilman lanien järkkäämisen aiheuttamaa vaivaa", Hurskainen komppaa. "Tarjoamme myös muutaman kanavan (FB-ryhmä sekä Discord), jossa asiakkaamme voivat tutustua toisiin peliharrastajiin ja löytää itselleen uusia kavereita joko pelikentille tai niiden ulkopuolelle. Järjestämme vähintään kerran kuukaudessa turnauksia, joissa peliharrastajat pääsevät testaamaan kykyjään nykyään melko harvinaisessa LAN-ympäristössä."

Lounge ei kuitenkaan asemoidu pelkästään vanhaksi kasvaneiden (ollaan rehellisiä itsellemme, 90-lukukin alkoi jo melkein 30 vuotta sitten) kehäkettujen pakopaikaksi pois kodin arjesta, vaan haluaa tuoda pelimaailmaan myös aivan uusia kasvoja.

"Loungemme on suunnattu kaikille pelaamisesta sekä elektronisesta urheilusta kiinnostuneille. Opastamme vasta-alkajat alkuun, tarjoamme mahdollisuuden testata eri pelejä ja autamme omalla, melko laajalla pelikokemuksellamme", Hurskainen kertoo.

GLHF kertoo aloittavansa myös omat pelikurssinsa aloitteleville pelaajille. Tarkoituksena on tarjota helppo ja turvallinen ympäristö pelaamiseen tutustumiseen ja antaa innokkaille pelaajille hyödyllisiä vinkkejä perustajien omaan pelikokemukseen perustuen.

Entäs sitten suuressa nosteessa oleva esports? GLHF tarjoaa kaikille avoimen ilmaisen esports-kisakatsomon, joka on osana loungea. Rennon olohuonemaisessa tilassa järjestetään kisakatsomoita kaikkien suurimpien pelien turnausten aikana. "Infoa näistä kisakatsomoista löytyy muun muassa meidän Facebookista, Discordista sekä nettisivuilta", Hurskainen lisää.

Pelaamista huippukoneilla

GLHF:n pelikoneiden tekniset tiedot Prosessori: i7 8700K, 3,7 GHz

Prosessorin jäähdytin: ID-Cooling SE-214L-R

Näytönohjain: Asus Strix GTX1080

RAM-muisti: G.Skill Ripjaws, 16 Gt, 3 200 MHz, DDR4

Tallennustila: 512 Gt SSD + 1 Tt HDD

Kotelo: Fractal Design Define C Oheislaitteet: Näyttö: BenQ XL2411P 144Hz esports

Pelituoli: Noblechairs ICON

Kuulokkeet: Logitech G Pro

Näppäimistö: Logitech G413, Romer G -kytkimet

Hiiri: Logitech G502 Proteus Spectrum

Gaming Lounge Helsinki Finland tarjoaa käyttäjilleen varsin vaikuttavat puitteet pelaamiseen.

Tietokoneissa on käytännössä viime vuoden huippuluokan komponentit Intelin kuusiytimisestä Coffee Lake i7 8700K:sta ja 16 Gt:n RAM-muistista Nvidia GTX 1080 -näytönohjaimeen. Näillä tehoilla koneet pyörittävät ongelmitta mitä tahansa pelejä parhailla grafiikka-asetuksilla.

Oma pelisessiomme sujui äärimmäisen mukavissa merkeissä laadukkaassa Noblechairs ICON -pelituolissa, eikä tila ole säästellyt muissakaan oheislaitteissa, sillä esimerkiksi näyttönä on nopealla 144 Hz:n virkistystaajuudella varustetu BenQ:n esports-näyttö. Muut oheislaitteet tulevat Logitechiltä: kuulokkeet ovat G Pro -mallia, näppäimistö G413 (Romer G -kytkimillä) ja Hiiri G502 Proteus Spectrum. Pelit eivät siis jää ainakaan välineistä kiinni.

GLHF soveltuu myös peliturnausten järjestämiseen. Kuva: Tomi Mäkipää (Image: © Tomi Mäkipää)

Halpa hinta pelaamisen aloittamiseen

Gaming Lounge Helsinki Finland tarjoaa ainakin toistaiseksi vain tuntihintaista pelaamista. Määräytyvä hinta riippuu siitä, kuinka monta tuntia ostaa kerrallaan. Perushinta on 4 euroa, mutta hinnan saa halvimmillaan 2,5 euroon, jos ostaa kerralla 40 tunnin paketin.

"Yksittäiset pelaajat tai ryhmät voivat ostaa meiltä siis joko yksittäisiä tunteja tai isompia paketteja, joita voi käyttää oman mielen mukaan. Jokaiselle kävijälle tehdään oma tili (pois lukien suurimmat ryhmät), jonne tunnit jäävät myös jatkoa varten. Suuremmat ryhmät voivat lisäksi vuokrata itselleen kokonaisen pelihuoneen, joka käsittää 15 tietokonetta sekä loungemme, josta voi vaikka katsoa pelattuja pelejä jälkipelien merkeissä."

Tila on avoinna kaiken ikäisille pelaajille, ja nuorempia pelaajia ei päästetä pelaamaan heitä vanhemmille ikärajoitettuja pelejä. Kyseessä ei kuitenkaan ole selvästi mikään pelkkä nuorten Fortnite-luola, sillä Hurskaisen mukaan pelaajia on kattavasti kaikista eri ikäluokista.

Tavoitteena suomalaisen pelikulttuurin kehittäminen

Vaikka GLHF onkin voittoa tavoitteleva yksityinen yritys, Hurskaisen sanoista paistaa vahva palo pelikulttuuria ja sen edistämistä kohtaan.

Hän kertoo, että tila järjestää esimerkiksi omia pelitapahtumia, on perustanut keskustelukanavia asiakkailleen ja auttanut jopa asiakkaitaan löytämään sopivaa peliseuraa. Yritys mainitsee tärkeäksi tavoitteekseen myös edistää entistä tasa-arvoisempaa pelikulttuuria ja rohkaista naisia mukaan miesvaltaiseen peliharrastukseen.

Gaming Lounge Helsinki Finland kuuluu Suomen elektronisen urheilun liittoon ja pyrkii edistämään suomalaista esports-fanikulttuuria. Yritys näyttää jo tällä hetkellä suurimpia esports-turnauksia ja myy suomalaisen esports-organisaation fanituotteita.

"Tarkoituksena on laajentaa fanituotteiden tarjontaa sekä parantaa kisakatsomoitamme niin, että mahdollisimman moni elektronisesta urheilusta kiinnostunut pääkaupunkiseutulainen, ja myöhemmin myös muualla Suomessa asuva, voisi nauttia elektronisesta urheilusta kollektiivisesti meillä.

Gaming Lounge Helsinki Finland sijaitsee Kampissa osoitteessa Runeberginkatu 17, Helsinki. Lounge on auki joka päivä ympäri vuoden, näet sen tarkemmat aukioloajat loungen omilta verkkosivuilta.