FromSoftwaren seuraava peli saattaa olla yhteisprojekti George R. R. Martinin kanssa

Sekiro: Shadows Die Twice julkaistiin vain muutama kuukausi sitten, mutta FromSoftware näyttäisi valmistuvan jo seuraavaa peliä varten. Ja jos tuoreisiin huhuihin on uskominen, kyseessä on varsin mielenkiintoinen projekti.

Gematsun julkaiseman raportin mukaan FromSoftware työskentelee uutta projektia yhteistyössä George R. R. Martinin kanssa. Kirjailija tunnetaan parhaiten Tulen ja jään laulu -kirjasarjastaan, johon perustuva valtavan suosittu Game of Thrones -televisiosarja saatiin juuri päätökseen.

Gematsun lähteet väittävät kyseessä olevan avoimen maailman peli, joka on ollut kehitteillä jo kolme vuotta ja jonka julkaisee Bandai Namco. Peliä kutsutaan sisäisesti GR:ksi. Lähteiden mukaan peli julkistettaisiin virallisesti jo ensi kuussa järjestettävässä Microsoftin E3-pressitilaisuudessa.

Mitä muuta tiedämme?

Sekiro: Shadows Die Twice (Lähde: FromSoftware)

Vaikka huhuja kannattaa uskoa varoen, väitteet Hayao Miyazakin ja George R. R. Martinin välisestä yhteistyöstä ovat olleet ilmassa jo alkuvuodesta lähtien.

Spawn Waven ja Liam Robertsonin tekemän tutkimustyön (GamesRadarin kautta) perusteella George R. R. Martin ja FromSoftware tekevät yhdessä avoimen maailman roolipeliä, joka kantaa nimeä Great Rune. Se sijoittuisi skandinaaviseen mytologiaan ja päästäisi pelaajat muun muassa hevosen selkään.

Gematsun uutinen sivuaa näitä väitteitä, minkä lisäksi myös Martin on vahvistanut blogimerkinnässään "konsultoineensa japanilaista videopeliä".

Kaikki näyttäisikin viittaavan huhujen todellisuuteen, mutta saamme tietää varmasti vasta Microsoftin E3 2019 -pressitilaisuudessa.