Epic Games Store käynnistää joulun 12 ilmaiseksi jaettavan pelin voimin

Epic Games Store on aikeissa siirtyä loppuviikosta juhlatunnelmiin ja jakaa käyttäjilleen peräti 12 peliä ilmaiseksi alkavien joulupyhien kunniaksi.

Yhtiö ilmoitti viikonloppuna järjestetyn The Game Awards 2019:n yhteydessä käynnistävänsä 12 Days of Free Games -kampanjan, joka alkaa torstaina 19. joulukuuta ja päättyy 1. tammikuuta 2020.

Pelit saadakseen käyttäjillä täytyy olla Epic Games Store -tunnus, jonka jälkeen heidän täytyy vain kirjautua palveluun ja ladata kyseisen päivän peli itselleen. Peli on lunastuksen jälkeen pelattavissa milloin tahansa.

Tässä ovat parhaat PC-pelit

Haluatko päästä halvemmalla? Nämä ovat puolestaan parhaat ilmaiset pelit

Ilmaispelattavaa joka kuukausi

Ilmaisten pelien jakelua on harjoitettu pelipalveluissa jo vuosien ajan, eikä Epic Games Store ole tämän suhteen suinkaan poikkeus. Muun muassa Uplay ja GOG.com ovat joko antaneet tai jakavat yhä ilmaisia pelejä käyttäjilleen aina toisinaan.

Myös Epic Games Store on pitänyt pelien ilmaisjakelun tasaisena palvelun julkaisusta lähtien tarjoamalla käyttäjilleen kaksi uutta peliä joka kuukausi. Toukokuusta 2019 alkaen tahtia tosin nopeutettiin, jolloin palvelusta on saanut uuden pelin joka viikko tai parhaimmillaan jopa kaksi peliä viikossa.

Tällä hetkellä Epic Games Storesta voi ladata itselleen The Wolf Among Usin ja The Escapistsin.