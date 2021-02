Clubhouse - kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Sosiaalisen median sovellus Clubhouse on noussut viimeistään talven aikana kaikkien tietoisuuteen. Uuso palvelu on kerännyt mukaansa niin kuuluisuuksia kuin startup-yrittäjiä. Äänipohjainen sovellus on ladattavissa, mutta sitä voi käyttää ainoastaan kutsun saaneet, mikä on tehnyt palvelusta salamyhkäisen eksklusiivisen.

Uutistoimisto Reuters uutisoikin, että palvelun jäsenyys on niin himottua, että kutsuja myydään erikseen Redditissä, eBayssa ja Craigslistissa. Palvelu on myös herättänyt keskustelua sen kiistanalaisesta suhtautumisesta yksityisyyteen.

Vaan miten palvelu toimii? Ja kuinka voit päästä käyttäjäksi?

Lyhyesti

Mikä se on? Äänen ja puheen ympärille rakennettu sovellus

Äänen ja puheen ympärille rakennettu sovellus Milloin se julkaistiin? Sovellus julkaistiin jo huhtikuussa 2020, mutta se on edelleen betatestissä

Sovellus julkaistiin jo huhtikuussa 2020, mutta se on edelleen betatestissä Maksaako palvelu jotain? Jäsenyys on ilmainen

Jäsenyys on ilmainen Mille alustoille se on saatavilla? iOS, ja pian myös Android

Clubhouse - taustatietoa

Äänipohjainen sosiaalisen median sovellus Clubhouse on noussut tunnetuksi ennätysajassa. Sovellus julkaistiin iOS-laitteille huhtikuussa 2020, ja sen on kehittänyt Alpha Exploration Co. Yhtiön perustajina toimivat entiset Googlen työntekijät Paul Davison ja Rogan Seth.

Joulukuussa 2020 palvelun arvioitiin olevan arvoltaan sata miljoonaa dollaria ja sillä olis yli 600 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Tammikuussa 21. arvo ylitti jo miljardin dollarin. Vallitsevassa koronatilanteessa, jossa suurin osa paikoista on suljettu ja liikkuminen on rajattu, Clubhouse on onnistunut olemaan todella tervetullut sovellus.

Kun GOOD TIME Club haastatteli teknologiamiljardööri Elon Muskia Clubhousen kautta tammikuussa 2021, käyttäjämäärät kasvoivat Bloombergin mukaan kolmesta miljoonasta viiteen miljoonaan vain kymmenen päivän aikana.

Suomessa palvelu on tuntunut herättäneen kiinnostusta eritoten startup-piireissä, uutisoi Helsingin Sanomat. Myös tunnetut poliitikot ja vaikuttajat ovat kirjautuneet palveluun.

Clubhouse - miten se toimii

Clubhouse on sovellus, joka perustuu täysin ääneen. Muiden sosiaalisen median palveluiden tapaan Clubhouse pohjautuu käyttäjien luomaan sisältöön. Siinä ei ole kuitenkaan minkäänlaista uutissyötettä, kuten Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Sen sijaan palvelussa käydään reaaliaikaisia puheluita ja keskusteluja. Käyttäjä voi kuunnella näitä hieman radio-ohjelmien lailla, tai osallistua keskusteluun erillisissä keskusteluhuoneissa. Monet keskusteluista on sovittu jo etukäteen, joten niihin voi liittyä hyvissä ajoin. Palvelu toimiikin eräänlaisena perinteisenä televisio- tai radiolähetyksenä, jossa ohjelmat ovat tiedossa jo etukäteen. Toisenlainen tapa mieltää palvelu on kuvitella Clubhouse live-vetoiseksi podcastiksi, jossa on enemmän interaktiota.

Keskusteluja ei voi kuitenkaan tallentaa.

Käyttäjänä on mahdollista luoda myös oma keskusteluhuone, jonka moderaattorina hän samalla toimii. Omassa huoneessa on mahdollisuus järjestää kolme erilaista puhelua:

Avoin : Tällöin kaikki voivat osallistua

: Tällöin kaikki voivat osallistua Sosiaalinen: Vain seuraamasi henkilöt näkevät ja voivat liittyä mukaan

Vain seuraamasi henkilöt näkevät ja voivat liittyä mukaan Suljettu: Vain kutsutut henkilöt voivat liittyä mukaan

Keskustelut vaihtelevat laajalti aihepiirien ja kiinnostusten mukaan. Eräät ensimmäisistä klubeista Clubhousessa olivat Startup Club, Fit, Black Wealth Matters, Leadership Reinvented, Music & Technology, Designkinds the Multi Creatives, NBA Fan Club, Smiling & Positivity, Afropolitan Lounge, Muslims & Friends, The Dacha, The Legacy Think Thank, Reinventin Health \ Care, The True Love Society, TikTok Marketing Secrets ja Astrology and Metaphysics Club.

Kun sovelluksen käynnistää ensimmäisen kerran, käyttäjää pyydetään valitsemaan kiinnostavia aihepiirejä, kuten politiikka, deittailu, uskonto, teknologia ja viihde. Suomessa varsinkin startup- ja teknologiapiirit ovat ottaneet sovelluksen innolla käyttöön.

Clubhouse vaatii kuitenkin käyttäjältä täysin erilaisia piirteitä kuin kuva- ja videopohjaiset sosiaalisen median palvelut. Varsinkin hyvät radiopersoonat, joilla on miellyttävä ääni, ovat löytäneet palvelusta suuren suosion.

Tällä hetkellä palvelusta voi tosin olla vaikea löytää itseään kiinnostavia aiheita, mutta tämä korjaantuu varmasti palvelun kehittyessä ja käyttäjien palautteeseen reagoitaessa.

(Image credit: Clubhouse)

Kutsu Clubhouseen

Clubhouseen päästäkseen täytyy saada kutsu. Tämä on tehnyt palvelusta erityisen ja eksklusiiviselta tuntuvan, mutta onko palveluun pääseminen oikeasti hankalaa?

Jos haluat palvelun käyttäjäksi, voit pyytää kutsua palveluun jo rekisteröityneeltä henkilöltä. Kaikilla ei ole kuitenkaan kutsuja välttämättä jäljellä, joten tällöin täytyy odottaa toisen ystävän pääsyä palveluun.

Toinen tapa on ladata sovellus, joka on saatavilla App Storesta. Palvelu on toistaiseksi saatavilla ainoastaan iOS-laitteille, mutta kehittäjät ovat lupailleet tuovansa sen myös Android-laitteille vuoden 2021 aikana.

(Image credit: Clubhouse)

Kun käyttäjä on ladannut sovelluksen, kaikille palvelussa jo oleville henkilöille, joilla on sinun yhteystietosi, ilmoitetaan asiasta. Heillä on tällöin mahdollisuus kutsua käyttäjä ilman erillistä kutsua. Omassa toimituksessamme kutsu ilmaantui vartin sisällä.

Sovelluksen käyttäjänä luot profiilin, kerrot mistä olet kiinnostunut sekä liität mahdollisesti kuvan. Sen jälkeen voit lähteä etsimään kiinnostavia keskusteluja. Jonkin ajan päästä sovellus lähettää sinulle kutsuja, joita voit antaa ystävillesi. Palveluun ilmaantuu keltainen tähti, kun käyttäjällä on tilillä käyttämättömiä kutsuja. Viesteistä ilmoitetaan puolestaan kellolla, ja näihin sisältyvät niin ilmoitukset ystävien tekemisistä, kutsut kuin viestit Clubhouselta.

(Image credit: Clubhouse)

Yksityisyys

Clubhousen kiistanalaisin aihe tällä hetkellä on palvelun yksityisyyden rikkominen. Yksi palvelun käyttöehdoista on antaa sovellukselle lupa jakaa käyttäjän oma kontaktilista palvelulle. Vaikka kontaktilistallasi olevat henkilöt eivät olisi Clubhousen jäseniä, sovellus luo heistä eräänlaiset varjoprofiilit kaiken varalle. Palvelu lisäksi tallentaa yksityisissä huoneissa käydyt keskustelut. Palvelun onkin väitetty rikkovan Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), sillä heidän käyttäjädatan käsittelyä ei ole tehty riittävän selväksi.

Saksassa Clubhousea on uhattu oikeustoimella, jos se ei ota syytöksiä yksityisyyden ja tietosuojan asioita vakavasti. Clubhouse itse väittää, että yhtiö on tehnyt tarvittavat turvatoimenpiteet, joilla huomioituja asioita seurataan ja pidetään turvassa.

Jatkoa ajatellen juuri yksityisyysasiat ja niiden käsittely luultavasti vaikuttavat merkittävästi Clubhouse-sovelluksen kehityksen suuntaan tulevaisuudessa.