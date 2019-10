Call of Duty: Modern Warfare vaatii ennätyksellisen määrän kiintolevytilaa PC:llä

Call of Duty: Modern Warfaren laitevaatimukset PC:lle on julkistettu, ja tietojemme mukaan kyseessä on suurin koskaan PC:llä vaadittu tilamäärä yhdelle pelille.

Modern Warfare vaatii kiintolevytilaa nimittäin järkyttävän 175 gigan edestä, mikä on suurempi kuin juuri julkistetun Red Dead Redemption 2:n PC-vaatimukset, jotka ylsivät 150 gigaan.

Molemmat pelit tuottanevat ongelmia heille, jotka ovat aikeissa asentaa pelit pienemmille SSD-levylle tai ylipäätään kaikille, joilla on ongelmia vapaan kiintolevytilan kanssa.

Kyseessä on suurimpiin koskaan lukeutuvia kiintolevyvaatimuksia, ja Modern Warfare päihittää mainitun RDR2:n lisäksi myös Final Fantasy 15:n, joka söi 148 gigan edestä tilaa, jos sen asensi korkeatarkkuuksien tekstuurien kanssa.

Kuten mainitsimme Red Dead Redemption 2:ta koskevassa uutisessamme, isot tallennusvaatimukset ovat kasvava trendi PC:llä. Monet tuoreimmat nimikkeet ovat lähestyneet 100 gigan rajaa (Forza 7 vaatii 100 gigaa, Gears 5 80 gigaa ja myös aiemmat Call of Dutyt ovat syöneet paljon kiintolevyä).

Pelien entistä isommat tekstuurit, vaatimukset ja audio nostavat kiintolevyvaatimuksia vain entisestään tulevaisuudessa.

Call of Duty: Modern Warfaren laitevaatimukset

Call of Duty: Modern Warfaren muut PC-laitevaatimukset ovat:

Minimi

Käyttöjärjestelmä: Windows 7 64-bit (SP1) tai Windows 10 64-bit

Windows 7 64-bit (SP1) tai Windows 10 64-bit Prosessori: Intel Core i3-4340 tai AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 tai AMD FX-6300 Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 670 / GTX 1650 tai AMD Radeon HD 7950

Nvidia GeForce GTX 670 / GTX 1650 tai AMD Radeon HD 7950 Kiintolevy: 175 Gt

175 Gt Muisti: 8 Gt

8 Gt DirectX 12

Suositellut

Käyttöjärjestelmä: Windows 10 64-bit (viimeisin versio)

Windows 10 64-bit (viimeisin versio) Prosessori: Intel Core i5-2500K tai AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core i5-2500K tai AMD Ryzen R5 1600X Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 tai AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 tai AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 Kiintolevy: 175 Gt

175 Gt Muisti: 12 Gt

12 Gt DirectX 12

Hiljattain ollut beta suositteli keskusmuistiksi 16 gigaa, joten kehittäjät tuntuvat onnistuneen pienentämään tarvetta 12 gigatavuun pelin lopullisessa versiossa.

Yli 8 gigan muistivaatimukset on toinen lisääntynyt trendi PC-pelaamisessa, ja myös Red Dead Redemption 2, Battlefield 5 sekä Forza Horizon 4 vaativat tätä enemmän muistia pyöriäkseen kunnolla.

Kannattaa myös huomioida, että peli vaatii minimissään DX12:n, vaikka se tukee myös Windows 7 -käyttöjärjestelmää minimivaatimuksissa.

