Borderlands 3:n julkaisupäivä ja Epic Games Store -yksinoikeus saattoi paljastua

Borderlands 3 julkaistaan tuoreimpien huhujen mukaan 13. syyskuuta, ja sitä myydään PC:llä Epic Game Storessa. Toisten huhujen mukaan kyseessä saattaisi olla jopa PC-yksinoikeus Epicille.

Väite perustuu sittemmin jo poistettuun twiittiin, joka julkaistiin virallisella Borderlands 3:n tilillä. Asian ennätti kuitenkin huomata vuotoihin erikoistunut Wario64.

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZApril 1, 2019

Twiitin perusteella julkaisupäivä saattoi vuotaa vahingossa Twitteriin tehdyssä mainosvideossa, jossa nähtiin Epic Games Storen logo vasemmassa alanurkassa yhdessä julkaisijan ja kehittäjän logojen kanssa.

Etenkin viimeisin on herättänyt spekulaatioita, joiden mukaan Epic olisi mahdollisesti saanut jälleen uuden yksinoikeuden, eikä Borderlands 3:a nähtäisi sen vuoksi Steam-kauppapaikalla.

Tästä ei tietenkään ole mitään kunnollista todistetta, mutta kuten Engadget korostaa uutisessaan, Gearboxin toimitusjohtaja Randy Pitchford on jakanut kolme twiittiä, jotka vihjaisivat tähän suuntaan.

As a customer, I’m happy to shop in different stores - already do! I’ve bought games from Xbox, Playstation, Switch, Steam, Origin, GOG, Humble, Uplay, Epic and other stores. To me, exclusives are fine when they come w/ advantages and when they are short – say, six months :) 2/3April 1, 2019

Erityisesti maininta kuuden kuukauden yksinoikeusjaksosta on mielenkiintoinen ja mahdollisesti jopa paljastava. Pitchford myös paljasti, että studiolla on "mielenkiintoa tukea alustojen välistä pelaamista" ja jatkoi, että "uskomme monialustatuen olevan edellytys, ja Epicin johdon alustojen välinen tuki on linjassa meidän kiinnostustemme kanssa."

Pitchford ei kuitenkaan vahvistanut mitään ja totesi, että päätös oli lopulta julkaisija 2K:n tekemä.

On kuitenkin mielenkiintoista, että Pitchford on ilmaissut aiemmin tukensa Epicille Twitter-tilillään. Kuten listasimme Borderlands 3:a koskevalle uutissivulle, viime joulukuussa hän oli innokas tukemaan Epic Games Storea:

(I’ve been asked a lot about it today. To add more color: Our friends at Epic are great people who care about the health of our industry and the value of creators big and small. Their leadership on this front is welcome and due.)December 5, 2018

Vitsailut sikseen

Kannattaa tosin myös huomioida, että molemmat tässä uutisessa mainitut twiitit julkaistiin eilen, eli aprillipäivänä.

Kyseessä ei kuitenkaan tunnu olevan jekku, kun tarkastellaan Pitchfordin vastauksia sekä huomioidaan, että Borderlands 3:n mainos poistettiin jakelusta. Jos kyseessä olisi ollut vitsi, näin olisi tuskin tehty.

Mutta koska mitään virallista tietoa ei ole saatu, julkaisupäivää ja mahdollista Epic Games Store -yksinoikeutta kannattaa pitää vielä visusti huhuna.

Kuulemme todennäköisesti Borderlands 3:sta pian lisää, sillä Gearbox on vihjaillut paljastavan enemmän tietoa pelistä huomenna, 3. huhtikuuta.