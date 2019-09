Asus VivoWatch SP on viimeisin sydänsähkökäyrällä varustettu älykello

Asus julkisti IFA 2019 -tapahtumassa uuden älykellon, joka on suunniteltu Apple Watch 4:n lailla kokonaisvaltaiseksi terveysmittariksi sisäänrakennetun GPS:n ja ECG-monitorin (sydänsähkökäyrä) avulla.

Asus VivoWatch SP on suunnattu ennen kaikkea seikkailumielisille, jotka kaipaavat älykellostaan useita erilaisia fitness-seurantatapoja.

Se on lisäksi vesitiivis 50 metriin asti, ja siinä on sisäänrakennettu sykemittari, korkeusmittari ja Pulse OX -toiminto, joka seuraa kehossa olevaa hapen määrää.

Asuksen mukaan kellossa on myös verenpainemittari, mutta emme tiedä vielä, miten se käytännössä on toteutettu. Laitteessa on myös jonkinlainen stressinmittausmonitori.

Jälleen yksi ECG

Asuksen mukaan älykellon akku kestää 14 päivää yhdellä latauksella, mutta jättivät kertomatta, kuinka pitkään akku kestää GPS-tilassa.

Lisäksi VivoWatch SP:n voi yhdistää älypuhelimen kanssa, mutta toistaiseksi olemme nähneet sen pystyvän vain lähettämään puhelimessa olevia viestejä älykelloon.

Uusi älykello julkaistaan vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana, joskin Asus ei paljastanut, mihin maihin laite saapuu. Emme myöskään tiedä vielä, kuinka paljon VivoWatch SP kustantaa.