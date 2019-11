Applen vuosi 2018: maailman arvokkaimman yrityksen myötä- ja vastoinkäymiset

On jälleen se aika vuodesta, kun arvioimme maailman suurimpien teknologiayhtiöiden toimia kuluneen kauden aikana. Mikä olisi siis parempi lähtöpiste kuin maailman arvokkain yhtiö?

Keskitymme analyysissä lähinnä Applen tietokoneisiin, mutta sivuamme samalla myös hieman iPhoneja ja iPadeja. Jos haluat lukea lisää valmistajan puhelimista, suosittelemme tutustumaan iPhoneista kirjoittamaamme erikoisartikkeliin.

Tekniikan triljonääri

Aloittakaamme yhtiön kiistatta suurimmasta saavutuksesta: Applesta tuli maailman ensimmäinen triljoonan dollarin arvoinen yritys. Apple saavutti 13-numeroisen markkina-arvonsa elokuussa, ja Amazon seurasi pian perässä ylittäen maagisen triljoonan dollarin rajan kuukautta myöhemmin.

Historian ensimmäisen triljoonan dollarin yrityksen titteli on kuitenkin lopullisesti Applen käsissä. Kuten odottaa saattaa, korkea valuaatio ei ollut mitään sattuman kauppaa, vaan hyvien myyntilukujen tulosta.

Applen liikevaihto ylsi vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä peräti 62,9 miljardiin dollariin (55,3 miljardiin euroon). Liikevaihto kasvoi viime vuodesta jopa 20 %.

Merkittävä osa liikevaihdosta koostui iPhonen myynnistä. Vaikka Applen myytyjen puhelinten määrä säilyikin käytännössä samana aiempaan vuoteen verrattuna, puhelinmyynnin liikevaihto kasvoi huimat 29 %. Kasvu selittyi siis käytännössä aiempaa korkeammalla hinnoittelulla.

Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta iPhonejen tilanteesta vuonna 2018. Lukuisat sisäpiirin lähteet ovat nimittäin kertoneet, että uusien puhelinmallien – iPhone XS:n, iPhone XS Maxin ja iPhone XR:n – myynti on takkuillut. Apple on myös tietojemme mukaan vähentänyt kyseisten mallien tehdastilauksia.

Apple itse on puolestaan toitottanut, että iPhone XR on ollut suuri menestys – ainakin verrattuina muihin uutuusmalleihin. Yrityksen päätös lopettaa puhelinten myyntilukujen julkaiseminen ei kuitenkaan auttanut hälventämään epäilyksiä uusien mallien heikosta myynnistä.

Toisaalta iPad-myynti näyttää selvästi heikommalta kuin iPhonejen kohdalla. Applen tablettien myynti laski nimittäin kuudella prosentilla edelliseen vuoteen nähden. Tablettien liikevaihto laski puolestaan jopa 15 prosenttia.

Tietokonerintamalla Macien myynti laski 2 prosenttia. Kokonaismyynti jäi 5,3 miljoonaan tietokoneeseen edellisvuoden 5,4 miljoonan sijaan, mutta liikevaihto nousi kuitenkin 3 prosentilla aiemmasta. Tulos olikin kiitettävä ottaen huomioon Applen vahvan Mac-myynnin vuonna 2017.

Täytyy myös muistaa, ettei vuoden 2018 viimeinen kvartaali näytä vielä uuden MacBook Airin tai Mac minin vaikutusta myyntiin, vaan koostuu pääosin päivitetystä MacBook Prosta.

MacBookien vuosi

Saimme tämän vuoden aikana uudet MacBook Prot nopeammilla kahdeksannen sukupolven Intel Core -prosessoreilla. Suuremmassa 15-tuumaisessa mallissa on turboahdetut kuusiytimiset prosessorit, joiden kellotaajuus yltää parhaimmillaan jopa 4,8 GHz:iin. 13-tuumaisessa mallissa on puolestaan neliytimiset prosessorit.

Kaikkein tehokkainta kannettavaa kaipaavat saivat 15-tuumaiseen koneensa peräti 32 Gt:a RAM-muistia ja tallennustilankin sai valittua jopa 4 Tt:a. Huippuvarusteilla koneen hintakin nousee tosin jo lähes 8 500 euroon.

Ei kuitenkaan ole epäilystäkään siitä, etteikö Apple osaisi edelleenkin tehdä mainioita ammattikannettavia. Kannettavat saivat tänä vuonna myös uuden iPhoneista tutun True Tone -displayn, joka säätää automaattisesti näytön värisävyjä ympäristön valaistuksen mukaan. Ominaisuus ei toki sovi esimerkiksi kuvien tai videon käsittelyyn, mutta on mainio iltaiseen surffailuun hämärässä valaistuksessa. Valmistaja uusi onneksi myös MacBook Pron näppäimistön lisäämällä kytkinten alle kalvon, joka estää lian pääsemisen näppäinten alle ja hiljentää kytkimistä tulevaa ääntä.

Parannukset suorituskykyyn olivat kiistämättä tervetullut uudistus – erityisesti 15-tuumaisen mallin kohdalla. Kannettava tarjoaa kuitenkin edelleen melko niukan valikoiman liitäntöjä, sillä sen sivuilla on vain kaksi (13-tuumainen) tai neljä (15-tuumainen) USB-C-liitäntää ja kuulokeliitäntä. Seurauksena on se, että ammattilaiset joutuvat välttämättä hankkimaan jonkin yleisadapterin SD-kortille, USB-A-liitännöille ja HDMI:lle. Toisaalta USB-C-liitännät ovat teknisesti täysin ylivertaisia vanhempiin vaihtoehtoihin nähden.

Täytyy kuitenkin muistaa, että ammattikäyttäjät kaipaavat kattavia liitäntöjä lukuisille lisälaitteilleen, eivätkä sen sijaan välitä True Tone -teknologian kaltaisista viritelmistä, jotka eivät muutoinkaan sovi kovin monen ammattilaisen käyttöön. Vaarana on siis se, että MacBook Prosta on tulossa liian kuluttajakeskeinen tuote, joka uhraa monipuolisuutensa tyylikkäämmän ulkonäön varjolla.

Toistaalta Applen kannettavat ovat myös edelleenkin uskomattoman kalliita. Edullisin 13-tuumainen Touch Barilla varustettu kannettava maksaa yli 2 000 euroa ja ammattilaisten suosima 15-tuumainen nousee jo lähelle 3 000 euroa. Täytyy myös muistaa, ettei kyseisiin hintoihin olla laskettu vielä mukaan tarvetta suuremmalle tallennustilalle tai RAM-muistin päivittämiselle.

Uusi MacBook Air ei tarjoa yhtään sen suurempia yllätyksiä hinnan suhteen. Tämän vuoden malli on valmistajan kallein peruskannettava koskaan. Olisi tietysti epäreilua verrata uutta mallia selvästi vanhentuneeseen edeltäjäänsä ja odottaa hinnan pysyvän samana. Uudessa Airissa on selvästi parempi näyttö ja monia Pro-mallista tuttuja ominaisuuksia.

Airin tehot jäävät kuitenkin selvästi kuluttajapuolelle, sillä kannettavassa on vain kaksiytiminen Intel Core i5 -prosessori, jonka peruskellotaajuus jää alhaiseen 1,6 GHz:iin. Air onkin suunnattu erityisesti opiskelijoille tai kevyeen toimistokäyttöön ja matkustamiseen.

MacBook Air tuntui arvostelussamme hieman hitaalta. Ikään kuin prosessori olisi selvinnyt moniajossa vain rimaa hipoen. Mielestämme kyseinen suoritus ei ole täysin linjassa kannettavan pyyntihinnan kanssa.

Apple ei julkaissut tänä vuonna uutta pienikokoista 12-tuumaista MacBookia, joten monet ovat pohtineet ymmärrettävästi, tuleeko MacBook Air korvaavaan mallin kokonaan. Air ei kuitenkaan ole juurikaan sen tehokkaampi kuin vanha 12-tuumainen malli, joten tehokasta ja kevyttä ultrabookia etsivät Mac-käyttäjät ovat olleet hieman pettyneitä Applen nykytarjontaan. On kuitenkin yhä mahdollista, että Apple julkaisisi uuden 12-tuumaisen mallin keväällä 2019 (tai myöhemmin ensi vuonna).

Mac minin suuri onnistuminen

Jos MacBookit aiheuttivat meissä ristiriitaisia tunteita, emme voi sanoa samaa Mac minin paluusta. Pienikokoisen pöytäkoneen paluu oli nimittäin nerokas veto Applelta. Päivitetty kone onnistuu pakkaamaan valtavasti tehoa yhteen pieneen laatikkoon. Siinä on muun muassa 8. sukupolven Intel Core -prosessori (aina kuusiytimiseen 4,6 GHz:iin saakka) ja mahdollisuus jopa 64 Gt:lle RAM-muistia. Ministä saa siis halutessaan käytännössä ammattitason koneen.

Samaa voi sanoa myös liitännöistä, sillä pieneen laatikkoon on onnistuttu mahduttamaan neljä Thunderbolt 3 -liitäntää, yksi HDMI-liitäntä, kaksi USB 3 -porttia ja kuulokeliitäntä. Huomasimme arvostelussamme, että koneen suurin heikkous oli sen sisäänrakennettu näytönohjain. Asian saa toki halutessaan korjattua ulkoisella näytönohjaimella.

Koneen hintalappu saattaa vaikuttaa ensinäkemältä korkealta, mutta se on todellisuudessa erittäin kilpailukykyinen koneen ominaisuuksiin nähden. Mac mini oli suuri voitto pienikokoisille tietokoneille.

Mojaven taikaa

Apple julkaisi viimeisimmän version macOS:stä syyskuussa. Mojave (macOS 10.14) toi mukanaan uuden tumman teeman miellyttävämpään hämärätyöskentelyyn. Teema uudisti tyylikkäästi macOS:n ulkonäköä ja sopii mainiosti esimerkiksi luovan alan ammattilaisille ja koodareille.

Mojavessa on myös uusi Stacks-ominaisuus, joka mahdollistaa sotkuisen työpöydän kuvakkeiden nopean järjestelyn esimerkiksi tiedostotyypin mukaan. Apple hioi samalla myös Finderia, joka sai uudet Quick Actions -toiminnot, joiden ansiosta tiedostoja pystyy muokkaamaan entistä kattavammin suoraan Finderissa. Myös kuvankaappaustoimintoa päivitettiin aiempaa paremmaksi.

Uusi käyttöjärjestelmä tarjoaa siis monia hyödyllisiä uutuusominaisuuksia. Huomautettakoon myös, että Windowsista poiketen kaikki Mac-päivitykset ovat käyttäjilleen ilmaisia.

Yksi puute uusimmassa käyttöjärjestelmässä kuitenkin on: se ei tue enää joitakin vanhempia laitteita (käytännössä ennen vuotta 2012 tai 2013 valmistettuja malleja). Se on selvä muutos macOS 10.13 High Sierraan verrattuna, sillä kyseisen käyttöjärjestelmän laitteistovaatimukset eivät muuttuneet käytännössä lainkaan.

Kohti virtuaalitodellisuutta

Vuoden aikana on käynyt selväksi, että Applella on kunnianhimoisia suunnitelmia laajennetun todellisuuden suhteen. Asian on voinut huomata niin yrityksen hakemista työntekijöistä kuin patenteista ja yritysostoistakin. Yksi kiinnostavimmista yrityskaupoista oli Akonia Holographicsin ostaminen. AR-headsettejä valmistavan startupin ostaminen viittaisi siihen, että Apple pohtii tosissaan omien AR-lasiensa kehittämistä.

Huhujen mukaan Applen edustajat osallistuivat salaa viime vuoden CES-messuille tavatakseen kahden kesken AR-komponenttien valmistajia. Yritys näyttäisi uskovan omaan menestykseensä vaikka esimerkiksi Googlen omat virtuaalilasit olivatkin täysi epäonnistuminen.

Kaikki tämä on tapahtunut vielä täysin kulissien takana vuonna 2018, mutta vuotaneiden tietojen mukaan Applen AR-headsetit saattaisivat päätyä kauppojen hyllyille jo vuonna 2020.

Muita tulevaisuudennäkymiä

Vaikka Apple saavuttikin huiman triljoonan dollarin markkina-arvon, Tim Cookin luotsaama laiva ei ole liikkunut pelkästään tyynessä säässä.

iPhonen myynti tuottaa edelleenkin reippaasti rahaa, mutta uusimpien mallien myyntiluvut ovat pieni kysymysmerkki. Osa analyytikoista ennustaakin Applen myynnin laskevan ensi vuonna. Tarkkaa arviota on tosin mahdotonta antaa, koska yhtiö ei enää aio julkaista tarkkoja myyntilukujaan.

iPhone on joka tapauksessa niin elintärkeä yhtiölle, että sen myynti tulee vaikuttamaan valtavasti Applen ensi vuoden tulokseen.

Apple vaikuttaa päättäneen aikovansa pitää premium-leiman kaikissa tuotteissaan. Moni pettyikin huomatessaan, ettei uusi MacBook Air ole mikään budjettiystävällinen vaihtoehto – vaikka niin huhuiltinkin alkuvuodesta 2018. MacBook Prot pysyivät puolestaan juuri niin hintavina kuin oletimmekin. Edullisempia kannettavia etsivät saavat siis jatkossakin tyytyä Windowseihin tai Chromebookeihin.

Jos suuntaamme jo katseemme ensi vuoteen, haluaisimme nähdä Applelta hieman selkeämpää otetta kannettaviensa mallinimiin. Onko "tavallista" MacBookia olemassa enää lainkaan, vai korvasiko MacBook Air 2018 sen lopullisesti? Toivomme myös näkevämme hieman alempaa hinoittelua, mutta se jäänee turhaksi toiveeksi. Etenkin kun Apple on valinnut strategiakseen pienemmät myyntivolyymit ja korkeammat hinnat.

Uskomme näkevämme Applen uudet VR-lasit hyvällä tuurilla jo ensi vuoden puolella. Se olisi toki kiinnostava pelinavaus, mutta vaikuttaisi tuskin kovin monen peruskäyttäjän elämään.

Toinen kauan odotettu muutos on Applen siirtyminen omiin ARM-prosessoreihin. Viimeisimpien tietojen mukaan MacBookit saisivat kuitenkin räätälöidyt prosessorinsa vasta vuonna 2020 tai 2021.