Applen uudessa MacBook Pro -mallistossa ei pitäisi olla enää näppäimistöongelmia

Apple yllätti meidät viime viikolla päivittämällä MacBook Pro -mallistonsa, mutta monet jäivät pohtimaan, korjasiko kyseinen päivitys aiempia malleja vaivanneen näppäimistöongelman. Valmistaja itse ei ole virallisesti kertonut, että ongelma olisi korjattu, mutta lukuisten raporttien mukaan vastaus on "vahva ehkä".

Esimerkiksi laitteiden purkamiseen erikoistunut iFixit oli irrottanut koneesta näppäimistön ja löytänyt sen alta näppäimiä ympäröivän ohuen silikonisen kalvon. Lienee kohtuullista olettaa, että kalvo oli suunniteltu nimenomaan estämään pölyä ja hienojakoisia roskia päätymästä näppäimistön alle.

MacBook Pron virallisessa julkaisutiedotteessa Apple kertoi, että kolmannen sukupolven perhoskytkinnäppäimistöt olisivat aiempaa hiljaisempia, muttei maininnut sanallakaan uuden suunnittelun vaikutuksista "jähmeiden näppäinten ongelmaan". Uusi silikonikalvo viittaisi kuitenkin siihen, että valmistaja olisi pyrkinyt korjaamaan ongelman tarkoituksenmukaisesti.

Mitkä ihmeen jähmeät näppäimet?

Jos et ole kuullut aiemmin MacBook Pron näppäimistöongelmista, niin anna meidän valottaa asiaa tarkemmin.

Viime vuosien MacBookit ja MacBook Prot ovat kärsineet näppäimistöongelmista herkän toimintamekanisminsa vuoksi. Käytännössä näppäimistön alle kulkeutunut pöly ja roskat ovat saaneet perhoskytkimet jumittumaan herkemmin kuin tavallisten näppäimistöjen kohdalla.

Applen mukaan ongelma on vaivannut vain pientä osaa käyttäjistä, mutta yhtiö on joka tapauksessa tarjoutunut korjaamaan vialliset näppäimistöt ilmaiseksi neljän vuoden ajan koneen ostopäivästä. Korjausohjelma ei kuitenkaan kata viime viikolla julkaistua mallisukupolvea, joten Apple on ilmeisesti vakuuttunut siitä, että ongelma on saatu korjattua.

Olemme huomanneet muutaman muunkin pienen seikan uudesta MacBook Prosta koneen julkaisun jälkeen. Sen SSD-kovalevy on benchmark-testien perusteella nopein, jota Apple on koskaan käyttänyt. Lisäksi iPhoneista ja iPadeista tuttu True Tone -tekniikka tukee ilmeisesti myös osaa ulkoisista näytöistä.

Lähde: Apple Insider