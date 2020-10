Applen langattoman latausasema AirPowerin huhuillaan olevan taas kehityksessä

Apple on tuonut jo vuosien ajan hienoja teknologia laitteita kuluttajille, mutta langatonta latausta yhtiö ei ole onnistunut ratkomaan. Vuonna 2017 julkistettu AirPower lupasi ladata iPhonen, Apple Watchin ja AirPodsin samanaikaisesti, mutta 18 kuukautta julkistuksen jälkeen, maaliskuussa 2019, tuotekehitys lakkautettiin.

Nyt kehitystyö saattaa olla jälleen vireillä.

Luotettavista vuodoistaan tunnettu Jon Prosser väittää ainakin, että AirPower-projekti on herätetty yhtiön sisällä, mutta toistaiseksi laitteen julkaisulle ja viimeistelylle ei ole annettu takuita.

Ilmeisesti Apple yrittää "kehittää käämit uusiksi siten, että ne haihduttavat lämpöä tehokkaammin" ja prototyyppaa parhaillaan sopivaa ratkaisua.

AirPower isn’t dead 👀The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2March 22, 2020