Apple julkaisi uudet AirPods 2:t – mukana parempi akunkesto ja Hey Siri -toiminto

Apple julkaisi juuri pitkään huhutut AirPods 2:t – tai oikeastaan vain "AirPodsit", kuten valmistaja niitä itse kutsuu. Markkinoiden ikonisimmat täysin langattomat nappikuulokkeet saivat päivityksen myötä paremman akunkeston, entistä fiksumman Siri-ääniassistentin ja lisävarusteena valittavan langattoman latauskotelon.

Uudet AirPods 2:t näyttävät ensisilmäykseltä hyvin samalta kuin alkuperäiset AirPodsit. Nappikuulokkeet ovat edelleenkin täysin langattomat ja lataavat akkunsa tyynyn muotoisesta latauskotelosta. Kuulokkeiden tekniikka on saanut kuitenkin päivityksiä.

Tärkeimpänä uudistuksena on täysin uusi H1-suoritin, jonka Apple kehitti erityisesti kuulokkeita varten. Se on sekä vähentänyt bluetooth-parin muodostamiseen kuluvaa aikaa että parantanut kuulokkeiden akunkestoa. Applen mukaan kuulokkeiden puheaika on nyt 50 prosenttia pidempi kuin aiemmin. Vertailun vuoksi alkuperäisten AirPodsien käyttöaika oli 5 tuntia ja kokonaistoiminta-aika latauskotelon kanssa 24 tuntia.

Kuva: Apple

Uusi latauskotelo, uusi Siri-toiminto

Toinen merkittävä muutos paremman akunkeston lisäksi on uusi Hey Siri -toiminto, jonka ansiosta pystyt puhumaan ääniassistentille milloin tahansa painamatta mitään erillistä näppäintä. Voit siis yksinkertaisesti kutsua sitä "Hey Siri" -äänikomennolla. Meillä ei ole toistaiseksi tiedossa, toimiiko ominaisuus myös suomeksi. Siri itsessään toimii suomeksi puhelimella, mutta ei esimerkiksi HomePod-älykaiuttimessa.

-tekniikkaa tukevilla latausalustoilla. Tämä viittaisi myös siihen, että Apple saattaisi vihdoinkin julkaista pitkään odotetun AirPower-latausalustan. Uusi langaton latauskotelo toimii myös ensimmäisen sukupolven AirPodsien kanssa ja sen saa ostettua erillisenä lisävarusteena 89 euron hintaan.

Apple ei ole vielä paljastanut, onko kuulokkeiden äänenlaatuun tullut jotain muutoksia, mutta raportoimme niistä viimeistään siinä vaiheessa, kun saamme kulokkeet testiimme.

AirPods 2:t ovat myynnissä välittömästi ja maksavat 179 euroa (peruskotelolla) tai 229 euroa (langattomalla kotelolla). Koteloon saa halutessaan myös kaiverruksen, jos sen tilaa Applen omasta verkkokaupasta.