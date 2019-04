Apple haastettiin oikeuteen näyttöloven peittelemisestä iPhone XS:n mainonnassa

Huomaatko näyttöloven yllä olevista iPhone XS:n ja iPhone XS Maxin mainoskuvista? Todennäköisesti et, sillä lovi näyttää olevan tarkoituksella häivytetty kuvan mustaan varjoon. Nyt Apple onkin haastettu oikeuteen Yhdysvalloissa puhelimensa harhaanjohtavasta mainonnasta.

Business Insiderin mukaan kalifornialainen nainen oli aloittanut oikeusjutun Applea vastaan, koska hän ei kertomansa mukaan ollut tietoinen iPhone XS:n näyttölovesta ostaessaan puhelimen. Oikeusjutun dokumenttien mukaan puhelimesta "puuttui pikseleitä".

Haaste on tosin vasta alkutekijöissä, eikä toistaiseksi tiedetä, kuinka vahva oikeusjuttu siitä on kehittymässä. On kuitenkin aivan totta, että iPhone XS:n ja iPhone XS Maxin mainoskuvat herättivät keskustelua julkaisuaikanaan. Monet pitivät niitä kuitenkin vain harmittomana mainoskikkana – johon myös moni muu kilpailija on syyllistynyt.

Etsi näyttölovi

Jos haaste hyväksytään oikeuskäsittelyyn, nokkela mainostemppu saattaa tulla kalliiksi Applelle. Monessa Applen viralliselta iPhone-tuotesivulta löytyvässä kuvassa näyttölovi on piilotettu tarkoituksella puhelimen kekseliään taustakuvan avulla. Sivulla on kuitenkin myös kuvia, joista näyttöloven pystyy nähdä selvästi.

Samaisessa haasteessa väitetään myös, että puhelimen mainostettu resoluutio on väärä, koska Apple on pyöristänyt näyttönsä reunat. Käytännössä pyöristyksiin kuluu siis jokunen pikseli ilmoitetusta määrästä. Naisen mukaan Applen tuotesivu esittää tämän vuoden iPhone-mallit "harhaanjohtavasti".

Oma luottamuksemme oikeusjuttuun ei ole kovin korkealla, sillä on melko vaikea todistaa olleensa tietämätön puhelimen näyttölovesta. Osassa puhelimen mainoskuvista lovea ei tietystikään pysty erottamaan, mutta asia selviää siitä huolimatta helposti valmistajan omilta sivuilta ja lukuisista muista lähteistä.

On joka tapauksessa kiinnostavaa nähdä, että asia on herättänyt näin jyrkkää keskustelua ja johtanut jopa oikeushaasteeseen. Jäämme seuraamaan jutun kehittymistä ja uutisoimme siitä lisää, jos haaste päätyy lopulta oikeuskäsittelyyn saakka.

Lähde: 9to5Mac