Apex Legends takoi EA:lle omaisuuden ja The Sims 4 on edelleen tuottoisa

Apex Legends on yksi suurimmista tekijöistä EA:n nykyisen menestyksen takana. Peli takoo yhtiöllä valtavia summia, sillä lähes 10 miljoonaa pelaajaa pelaa peliä viikottain. Myös vanha klassikko The Sims 4 on edelleen myyntivaltti, vaikka peli julkaistiin jo viisi vuotta sitten.

Tämä käy ilmi EA:n viimeisimmässä talouskatsauksessa, jonka mukaan yhtiön liikevaihto ylsi 1,21 miljardiin dollariin ja ylitti odotukset.

EA:n talousvastaava Blake Jorgensen uskoo Apex Legendsin pysyvän tuottoisana seuraavan kymmenen vuoden ajan, ja tällä hetkellä peli on EA:n tuottoisin rahamagneetti FIFA:n ja The Simsin rinnalla.

Iästään huolimatta The Sims 4:n laajennukset ja sisältölataukset nousivat viime vuodesta 55 %, jota edesauttoi toukokuussa ilmaiseksi jaettu emopeli. Tuolloin peliä ladattiin peräti 7 miljoonaa kertaa.

Nähtävästi pelin ilmaiseksi saaneet pelaajat olivat tyytyväisiä maksamaan myös pelin laajennuksista, kun koukku upposi. EA:n mukaan The Sims 4:ään tuodaan loppuvuoden aikana entistä enemmän lisäsisältöä.

Seasons to be cheerful

EA väittää Apex Legendsin toisen tuotantokauden ylittäneen yhtiön odotukset.

Talouspalaverissa toimitusjohtaja Andrew Wilson huomautti Apex Legendsista: "Meillä on 8-10 miljoonaa pelaajaa viikottain." Lisäksi se on ilmeisesti nopeimmin kasvava EA-peli koskaan.

Valitettavasti emme voi verrata kuitenkaan 10 miljoonan viikottaisen pelaajan lukuja Fortniteen tai PUBG:iin, sillä meillä ei ole näiden pelien vastaavia lukuja.

Luku on tosin pienentynyt julkaisuviikolta, jolloin Apex Legendsia pelasi 25 miljoonaa käyttäjää.

Hyvä uutinen EA:n räiskintäpelin faneille on kuitenkin se, että peli on osoittanut kannattavaksi, vaikka pelin käyttäjämäärien laskusta on viime aikoina uutisoitu.

EA vihjaili Apex Legendsin tulevaisuudessa lymyilevän muun muassa täysimittainen esports-liiga, mobiiliversio sekä entistä suurempi kolmas tuotantokausi.

Elektronisen urheilun saralla Apex Legends Preseason Invitational julkistettiin hiljattain, ja se järjestetään Puolassa syyskuussa. Tapahtumassa nähdään 80 joukkuetta ympäri maailmaa, jotka kisaavat 500 000 dollarin palkintopotista.

Lähde: Reuters, Wccftech, EA