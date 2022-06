Ankerin uudet urheilukuulokkeet satsaavat erottuvalla muotoilullaan käyttömukavuuteen

Anker julkaisee uudet täysin langattomat urheilukuulokkeet. Tuore malli sisältää erityisen treenaajia varten suunnitellun koukun.

Anker Sports X10 on tiedotteen mukaan (opens in new tab) suunniteltu käyttömukavuutta silmälläpitäen. Siinä missä monet treenikuulokkeet ovat yhtiön mukaan "kookkaita" ja helposti korvista putoavia, valmistaja lähestyy asiaa toiselta kulmalta. Anker on lisännyt kuulokkeisiin erilliset koukut paremman pysyvyyden takaamiseksi. Pidikettä voi säätää 210 asteen kulmalla optimaalisen asennon löytämiseksi.

Sports X10 on IPX7-luokiteltu vedenkestäväksi, joten se kestää upotuksen metrin syvyyteen. Lisäksi valmistajan Soundcore SweatGuard -teknologia suojaa nappeja hieltä.

Valmistaja mainostaa mallin kestävyyttä käytännön esimerkillä. Kuulokkeet voi Ankerin mukaan laittaa lavuaariin kovan treenin jälkeen lillumaan, minkä jälkeen ne ovat yhä käyttövalmiit.

Akkukesto ja äänenlaatu

Malli pyrkii erottumaan kilpailijoistaan kestävyyden ja muotoilun ohella myös akkukestolla sekä parantuneella äänenlaadulla. Sports X10:n on määrä jaksaa yhdellä latauksella kahdeksan tuntia tai latauskotelon kera 32 tuntia. 10 minuutin pikalatauksella saa noin kahden tunnin verran lisää käyttöaikaa.

Kuulokkeissa on 10mm dynaamiset elementit Soundcore BassUp -ominaisuudella, jonka on määrä hallita kappaleen basson tasoa reaaliaikaisesti. Äännelaatua voi hallita iOS- ja Android-laitteille saatavasta Soundcore-tukisovelluksesta. Se tarjoaa 22 esiasetettua ääniprofiilia. Halutessaan taajuuskorjaimella saa muokattua kuuntelukokemusta entistä tarkemmin omien mielihalujen mukaiseksi.

Anker mainostaa samassa yhteydessä puheluihin ja vastamelutoimintoon tarkoitettua kuuden mikrofonin kokonaisuutta. Tukisovelluksessa on erillinen Wind Noise Reduction -asetus tuulisten päivien puheluita varten. Läpikuuluvuustila taasen helpottaa lyhyitä rupatteluhetkiä treenin aikana tai muissa arjen tilanteissa.

Viimeinen paljastettu erikoisominaisuus on musiikkitoiston hallintaan tarkoitettu Stereo Mode (opens in new tab). Esimerkiksi oikeaa kuuloketta tuplaklikkaamalla saa pysäytettyä tai aloitettua toiston, kun taas vasemmalla napilla saa ohitettua kappaleen.