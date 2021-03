AMD Radeon RX 6700 XT julkistettiin virallisesti – haastaa Nvidian RTX 3070-mallin 1440p-pelaamisen herruudesta

AMD on julkistanut virallisesti uuden keskihintaisen AMD Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimen. Kyseessä on yhtiön neljäs näytönohjain uudessa AMD RNDA 2 -tuotelinjassa, mutta sen lähin edeltäjä ei suinkaan ole Radeon RX 6900 XT, vaan vuonna 2019 julkaistu Radeon RX 5700 XT.

Yhtiö julkisti heinäkuussa 2019 ensimmäiset RDNA-näytönohjaimet, jolloin he siirtyivät samalla 7 nm valmistusprosessiin. Vaikka silloinen näytönohjain ei kuitenkaan pärjännyt Nvidian huippumalleille, AMD onnistui pakottamaan kilpailijansa muuttamaan viime hetkellä RTX Super -korttiensa hintoja.

Olemme sittemmin odottaneet AMD:n tuovan kauan kaivattua kilpailua 4K-pelaamisen maailmaan, joskin syksyllä julkaistut Radeon RX 6800 XT ja Radeon RX 6800 eivät onnistuneet kuroamaan eroa kilpailijaansa riittävästi. AMD Radeon RX 6700 XT pyrkii korjaamaan puutteen.

Uudessa mallissa on 12 Gt VRAM-muistia ja se on suunniteltu varta vasten sulavaa ja nopeaa 1440p-pelaamista varten. Emme ole saaneet näytönohjainta kuitenkaan vielä arvosteltavaksi, jotta pystyisimme todentamaan lupauksia sen tarkemmin. Ominaisuuksien osalta se näyttää silti vaaralliselta kilpailijalta Nvidian GeForce RTX 3060 Tille ja RTX 3070:lle, joskin kaikkien korttien saatavuus on tällä hetkellä todella heikko.

Julkistustilaisuudessa AMD paljasti näytönohjaimen saapuvan myyntiin 18. maaliskuuta 479 dollarin suositushintaan, eli suoraan käännettynä karvan alle 400 euroa. Suomen jälleenmyyntihintoja ei ole kuitenkaan vielä paljastettu.

AMD Radeon RX 6700 XT: tekniset tiedot ja suorituskyky

AMD Radeon RX 6700 XT -näytönohjain on suunnattu pääasiallisesti 1440p-pelaamiseen, joten siitä uupuu muissa Radeon RX 6000 -sarjan korteissa oleva 16 Gt VRAM-muisti. Sen sijaan uudessa mallissa on 12 Gt VRAM:ia.

AMD väittää, että 1440p-pelaamisessa yhä useampi peli on alkanut hyödyntää yli 9 Gt VRAM-muistia, minkä takia uudessa kortissa oleva 12 Gt on välttämätön nykyisiä ja tulevia AAA-pelejä varten.

VRAM-muistia tärkeämpi on kuitenkin varsinainen näytönohjain. Radeon RX 6700 XT:ssä on 40 compute unit -yksikköä ja 230 W TBP-arvo (Total Board Power). Nämä ovat merkittävästi pienemmät kuin AMD:n sarjan seuraavassa mallissa, RX 6800:ssa, jossa on 60 compute unit -yksikköä ja 250 W TBP.

Ennen kuin pääsemme testaamaan uutta mallia itse, emme voi kuitenkaan sanoa, kuinka näytönohjain suoriutuu AMD:n lupauksista.

Yhtiö nimittäin väittää, että AMD Radeon RX 6700 XT on suorituskyvyltään vastaavanlainen kuin Nvidian RTX 3070 -näytönohjain, ja jopa päihittää kilpailijansa Dirt 5:n ja Assassin's Creed Valhallan kohdalla. Yhtiön väitteiden tarkempia määritteitä ja testiolosuhteita ei kuitenkaan paljastettu, mutta tuleva näytönohjain näyttäisi olevan suorituskyvyltään verrannollinen 3070:n kanssa.

Uusien näytönohjainten myötä kaikkien huulille noussut säteenseuranta on niin ikään mukana, vaikka AMD on saapunut teknologian pariin Nvidiaa myöhemmin. Tämä on näkynyt meidän testeissä myös heikommassa suorituskyvyssä. Radeon RX 6700 XT tukee kuitenkin teknologiaa. Mutta jos se on yhtään samanlainen kuin muut Radeon RX 6000 -sarjan mallit, se tukee luultavasti 60 ruudun kuvataajuuden pelaamista ainoastaan 1080p-resoluutiolla.

Puhtaasti AMD:n omien sanojen mukaan Radeon RX 6700 XT vaikuttaisi olevan erinomainen vaihtoehto pelaajille, jotka pelaavat pääasiallisesti 1440p-resoluutiolla. Ja jos se suoriutuu Rainbow Six Siegen ja muiden AMD:n väittämien pelien kohdalla luvatusti, siitä saattaa hyvinkin nousta uusi kilpailullisen pelaamisen ykkösmalli näytönohjainten suhteen.