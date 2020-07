Tässä on viikonlopun halvin iPhone 11

iPhone 11 on noussut syystäkin Apple-käyttäjien suosikiksi viime vuonna julkaistuista puhelimista. Siinä on monipuolinen ja laadukas kamera, useita kiinnostavia värivaihtoehtoja sekä Applelle poikkeuksellisen hyvä akunkesto. Ei olekaan sattumaa, että kyseessä on mielestämme markkinoiden tämän hetken paras iPhone.

Applen puhelimia pidetään perinteisesti varsin tyyriinä, mutta iPhone 11:n kohdalla hinta ja laatu kohtaavat miellyttävällä tavalla. Tehokkaammat versiot tarjoavat toki enemmän ominaisuuksia, mutta perusmallissa erityisesti kamera loistaa kehujen arvoisesti. Laadukas yökuvaustila, kaksi linssiä ja Deep Fusion -ominaisuus muodostavat niin vahvan kokonaisuuden, ettei se jää kovin kauas kalliimmista malleista.

Jos olet harkinnut iPhone 11:n ostamista, nyt on todennäköisesti hyvä hetki siihen, sillä puhelin on tällä hetkellä hyvässä tarjouksessa Telialla osana Luurinmetsästys-kampanjaa. Tarjous onkin tällä hetkellä ainoa paikka, josta iPhone 11 (64 Gt) -älypuhelimen saa matkaan alle 700 euron.

Oma tarjouksensa on myös DNA:lla, jolla prosentuaalisesti isompi alennus on laskenut hinnan 729 euroon. Samainen hinta on voimassa myös Gigantissa ja Powerilla, mutta näissä tapauksissa kyse on tarjouksen sijasta perushinnasta.