Tässä on viikonlopun halvin Samsung Galaxy S21 Ultra

Puhelinmarkkinoilla riittää syksyllä kuhinaa, kun Apple tuo uuden iPhone 13 -malliston myyntiin. Omenalogo ottaneekin entistä vahvemman otteen parhaiden puhelimien listaltamme.

Tämän hetken paras puhelin on Samsung Galaxy S21 Ultra, joka tarjoaa huikean kameran sekä väkivahvan suorituskyvyn. Kuvailimme mallia seuraavasti:

"Mielestämme S21 Ultra tarjoaa markkinoiden parhaan kameran, erinomaisen suorituskyvyn, loistavan akkukeston, miellyttävän muotoilun ja ison liudan muita mahtavia ominaisuuksia. Se ei ole kuitenkaan edullinen puhelin. Vaikka se on halvempi kuin edeltäjänsä, se maksaa silti enemmän kuin kilpailijoiden lippulaivamallit. Mutta jos haluat vuoden parhaan puhelimen, silloin emme voi suositella kuin Samsungin uusinta."

Vaikka Ultra-mallin hinta on pudonnut viimevuotisesta S20 Ultrasta, on se silti erittäin arvokas puhelin. Onneksi Gigantin mainio viikonlopputarjous pudottaa hintalappua merkittävästi. Tämän hetken paras puhelin on saatavissa tallennustilasta riippuen 200 tai jopa 300 euroa halvemmalla kuin yleensä.