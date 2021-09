Tämän hetken paras pelinäppäimistö huipputarjouksessa

PC-pelaajien pelipisteet ansaitsevat arvoisensa lisälaitteet. Pelkkä tietokone vie pitkälle, mutta tiukoissa nettimatseissa parhaat pelihiiret ja pelinäppäimistöt tekevät ratkaisevan eron tosipaikan tullen.

Mielestämme tämän hetken paras pelinäppäimistö on Razer Huntsman v2 Analog. Annoimme sille arvostelussa ruusuja mukavuudesta ja kustomoitavuudesta. Sen sijaan erityisesti korkea hintalappu sai ansaittuja risuja.

"Razer Huntsman v2 Analog yhdistää viimeisimmän optisen teknologian yhtiön analogisiin mekaanisiin näppäimiin, joiden ansiosta on syntynyt viiden tähden pelinäppäimistö. Kyseessä on kevyesti yksi parhaimpia kirjoitus- ja pelikäyttöön soveltuvista näppäimistöistä pitkään aikaan. Siinä on ihanantuntuinen palaute ja mukava rannetuki."

Nyt pahin murheenkryyni on saanut helpotusta, kun malli on Powerilla houkuttelevassa tarjouksessa. Hintalapusta on höylätty pois 50 euroa, joten näppäimistö on saatavissa alle 200 euron. Tuote on siis tarjouksessakin edelleen kallis, mutta kertapanostuksella saa vuosikausiksi loistavan näppäimistön, joka loistaa niin arjessa kuin pelikäytössäkin.