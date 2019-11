Black Friday 2019: parhaat tarjoukset älykelloista

Kaikki Black Friday -tarjoukset on julkaistu ja ne jatkuvat koko viikonlopun ajan aina 2.12. järjestettävään Cyber Mondayhin saakka.

Toimituksemme käy jälleen läpi satoja tarjouksia löytääkseen alennusten joukosta kaikkein kiinnostavimmat tarjoukset. Päivitämme älykellotarjoukset suoraan tälle sivulle!

Etsitkö Black Friday -tarjouksia myös muista kategorioista? Tutustu tästä kattavaan pääartikkeliimme vuoden parhaista alennuksista.

Tarjous on voimassa rajoitetun erän ajan. Katso tarjous

Garmin Fenix 5 Plus | 599 € 419 € | 30 % | Gigantti

Fenix 5 Plus ei ole Garminin uusin ja hienoin malli, mutta tarjoaa mielestämme todella hyvän hinta-laatusuhteen ominaisuuksiinsa nähden. Kestävä kello on monipuolinen harjoituskumppani.

Tarjous on voimassa 2.12. asti.Katso tarjous