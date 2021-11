Black Friday 2021: Parhaat Sony WH-1000XM4 -tarjoukset

Black Friday 2021 on vuoden paras hetki ostaa Sony WH-1000XM4 -kuulokkeet. Kyseessä on mielestämme tämän hetken parhaat kuulokkeet, jotka loistavat lähes jokaisella osa-alueella. Niin ikään edeltävä Sony WH-1000XM3 on edelleen loistava malli, eikä täysin langattomia WF-1000XM4-nappikuulokkeitakaan kannata sivuuttaa. Valitsitpa minkä tahansa mallin, tarjolla on erinomainen vastamelutoiminto sekä äänenlaatu. Kattavat ominaisuudet kuitenkin näkyvät tavallisesti hintalapussa.

Juuri hinnan vuoksi suosittelemme hankkimaan Sonyn huippukuulokkeet Black Friday -tarjouksesta. Marraskuun 26. päivänä järjestettävä tapahtuma mahdollistaa nimittäin useiden kymppien säästön. Koska alennuksia ilmestyy todennäköisesti jo hyvissä ajoin ennen virallista Black Friday -perjantaita, voi parhaan tarjouksen metsästäminen olla vaivalloista. Tämän vuoksi etsimme tämän artikkeliin jatkuvasti parhaat diilit Sonyn kuulokkeista.

Koska Black Friday -marraskuu on jo käynnissä, on nyt erinomainen hetki miettiä mahdollista kuulokehankintaa. Jos olet jo päättänyt hankkia Sony WH-1000XM4 -kuulokkeet, on seuraavaksi harkittava sopivaa ajankohtaa. Maltti on valttia, mutta liian maltillinen voi jäädä tyhjin käsin. Parhaan tarjouksen löytäminen on oma juttunsa, mutta sekös harmittaa, jos erä myydään nenän edestä loppuun.

Suosittelemme myös merkitsemään sekä tämän artikkelin että Black Friday -tarjoussivumme kirjanmerkkeihin. Näin voit pitkin marraskuuta löytää parhaat alennukset ja tarjoukset eri laitteista.

Päivän parhaat tarjoukset Sonyn kuulokkeista

Image Sony WH-1000XM4 | 299 € | Verkkokauppa.com

Mallista ei ole vielä Black Friday -tarjousta, joten toistaiseksi on tyydyttävä perushintaan. Tilanne todennäköisesti muuttuu lähipäivinä, joten suosittelemme odottamaan vielä hetken aikaa.

Päivän paras Sony WH-1000XM4 -tarjous

Kuten mainittua, Black Friday on vuoden paras hetki ostaa Sony WH-1000XM4 -kuulokkeet. Sama toki pätee muihinkin malleihin. Jotta säästät mahdollisimman paljon euroja, keräämme tähän parhaat tarjoukset eri jälleenmyyjiltä.

On syytä huomata, että alennukset vaihtelevat jälleenmyyjittäin sekä päivittäin. Voikin olla, että paras tarjous nähdään jo ennen Black Friday -perjantaita. Kannattaakin olla valppaana, jotta saat parhaan mahdollisen hinnan.

Sony WH-1000XM4 -tarjoukset Black Friday 2021: Odotukset

Paljonko Sony WH-1000XM4 maksaa Black Friday -tarjouksessa? Sony WH-1000XM4 on ollut myynnissä jo roiman vuoden ajan, joten uskomme mallin saavan erinomaisia tarjouksia Black Fridayn tiimellyksessä. Kun laitetta on parhaimmillaan saanut 20-30 prosentin alennuksella eri yhteyksissä, pidämme tätä eräänlaisena minimiodotuksena. On kuitenkin todennäköistä, että ainakin yksittäiset jälleenmyyjät tiputtavat hintaa vieläkin alemmas. Todennäköisesti tarjoukset kuitenkin vaihtelevat merkittävästi, ja tältä osin WH-1000XM4 pysynee Sonyn kalleimpana mallina. Mukana on kuitenkin muitakin malleja. Esimerkiksi edellinen WH-1000XM3 on edelleen erinomainen valinta, vaikka uudempi malli onkin saatavilla. Olemme kirjoittaneet erillisen vertailuartikkelin mallien eroista: Sony WH-1000XM4 vs Sony WH-1000XM3: kannattaako päivitys?. Vanhempi XM3-malli saa taatusti erinomaisia tarjouksia. WH-1000XM4 maksaa Suomessa lähtökohtaisesti 299 euroa, kun taas WH-1000XM3 on saatavissa 199 eurolla. Luultavasti uudemman mallin tarjoushinnat ovat noin 20-30 prosenttia edullisempia, XM3 taasen voi hyvinkin puolittaa hintansa. Noin satasen hintalappu olisi todellinen ryöstöhinta – kuluttajien kannalta siis. Jos et halua over-ear-kuulokkeita, kannattaa katse suunnata täysin langattomiin nappikuulokkeisiin. Tällöin etenkin Sony WF-1000XM4 on erinomainen valinta. Samankaltainen nimi voi hämätä, mutta F-kirjain viittaa nappikuulokkeisiin. H-merkintä taasen tarkoittaa over-ear-kuppikuulokkeita. Koska Sony WF-1000XM4 on verrattain uusi malli, jäänevät alennukset pieniksi. Todennäköisesti voit kuitenkin säästää 10-20 prosenttia, joten Black Friday -tarjouksia kannattaa ehdottomasti pitää silmällä. Täysin langattomien nappikuulokkeiden perushinta on 279 euroa.

Mistä löydän parhaan Black Friday -alennuksen Sony WH-1000XM4 -kuulokkeista? Etsimme puolestasi tähän sekä kattavaan Black Friday -tarjousartikkeliimme parhaat tarjoukset, joten ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan. Käymme läpi eri jälleenmyyjät ja nostamme esiin ne diilit, joihin itse tarttuisimme. Toisinaan on mahdollista, että jokin hämäräperäinen ja vähemmän tunnettu jälleenmyyjä tarjoaa vielä houkuttelevampaa hintaa, mutta mikäli emme ole täysin vakuuttuneita tarkoitusperistä, emme tällaista tarjousta nosta esiin.

Parhaat vinkit Sony-kuulokkeiden ostamiseen Black Fridaynä

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Black Friday on jälleenmyyjille houkutteleva mahdollisuus päästä eroon vanhoista tuotteista. Tämä tarjoaa kuluttajille erinomaisen mahdollisuuden saada laadukas malli poistohintaan. Kannattaakin katsoa ominaisuuksia ja mallia tarkkaan. Jos mukana ei ole aktiivista vastamelutoimintoa tai Bluetooth 5.2 -yhteyttä, on kyseessä luultavasti erittäin vanha versio. Etenkin Sonyn tapauksessa nämä ovat nimittäin lähtökohtaisia ominaisuuksia.

Onneksi Sony on nimennyt tuotteensa varsin selvästi. Sony WH-1000XM4 on uudempi versio Sony WH-1000XM3 -mallista. Sama käytänne jatkuu täysin langattomien Sony WF-1000XM -nappikuulokkeiden saralla. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä huomata, että tuotteen WH-alku viittaa over-ear-kuulokkeisiin. Vastaavasti WF-alku tarkoittaa täysin langattomia nappikuulokkeita.

Uudet kuulokkeet tarjoavat yleensä aktiivisen vastamelutoiminnon, jonka avulla saat blokattua ympäristön hälinän häiritsemästä. Tämä on jo perusominaisuus parhaille kuulokkeille, mutta se on yleistynyt myös täysin langattomien nappikuulokkeiden saralla. Tiivistetysti voi sanoa, että jos kuulokemallissa ei ole aktiivista vastamelutoimintoa (ANC), on se luultavasti vanhentunut malli.

Akkukeston saralla 20 tuntia on hyvä perustaso, joskin uudet mallit pystyvät parempaankin. XM4 ja XM3 tarjoavat jopa 30 tunnin akkukeston aktiivisella vastamelutoiminnolla. Jos taustaäänet eivät häiritse, nousee akkukesto jopa 38 tuntiin.

Kolme parasta Sony-kuuloketta Black Fridaynä

Vaikka Sony WH-1000XM4 on Black Friday 2021 -tarjoustapahtuman ykkösmalli, on valmistajalla myös muita huippuvaihtoehtoja. Jos et ole varma hankinnasta, kannattaa tutustua seuraaviin malleihin.

(Image credit: Sony)

Sony WH-1000XM4 on tämän hetken ykkösmalli perinteisiä over-ear-kuulokkeita etsivälle. Sen erinomainen vastamelutoiminto ja kristallinkirkas ääni tekevät todellisen vaikutuksen. Ainoa todellinen harmi on vedenkestävyyden puuttuminen. Lisäksi hintalappu saattaa kammoksuttaa osaa kuluttajista.

Toivottavasti jälkimmäinen kompastuskivi on kierrettävissä Black Friday 2021 -tarjousten avulla. Uskomme hinnan putoavan useilla kympeillä, eikä 200 euron rajapyykin puhkoutuminen ole millään tavalla mahdottomuus.

Lue koko arvostelu: Sony WH-1000XM4

(Image credit: Sony)

Vuonna 2019 ilmestynyt Sony WH-1000XM3 on monin tavoin seuraajansa veroinen, joten se on edullisempaa vaihtoehtoa etsiville loistovalinta. Saat mainion aktiivisen vastamelutoiminnon sekä huikean äänenlaadun. Vanhassa ei ehkä ole vara parempi, mutta se on silti markkinoiden parhaimmistoa.

XM3 saanee selvästi parempia tarjouksia kuin seuraajansa. Kun perushinta on 199 euroa, saattaa mallin saada Black Fridaynä jopa puolet halvemmalla. Tämä olisi jopa luontevaa, sillä malli on kohta jo kolme vuotta vanha.

Lue koko arvostelu: Sony WH-1000XM3

(Image credit: Sony)

Jos etsit täysin langattomia nappikuulokkeita budjettihintaan, on Sonyn erinomainen WF-1000XM3 mainio valinta. Se ei ole enää valmistajan uusin malli, mutta sen vastamelutoiminto ja äänenlaatu ovat yhä hulppealla tasolla.

Vaikka tuore WF-1000XM4 on eittämättä parempi malli, ei se todennäköisesti saa kummoisia tarjouksia. Tämän vuoksi WF-1000XM3 voi hyvinkin pudottaa hintansa niin alas, että se on hinta-laatusuhteeltaan parempi ratkaisu.

Vanhemman XM3-mallin perushinta Suomessa on 129 euroa, ja todennäköisesti tästä putoaa Black Fridayn lomassa pois kolmanneksen verran. Tämä tekeekin laitteesta erittäin houkuttelevan.

Lue englanninkielinen arvostelu: Sony WF-1000XM3