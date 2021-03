Paras edullinen tulostin 2021: loistavat mallit kotiin tai toimistoon

Näin etätyön aikakautena parhaat edulliset tulostimet ovat lähes välttämätön lisälaite kotona. Kun toimistolle ei ole enää niin usein asiaa, tarvitset tulostinta välttämättömien papereiden tulostukseen tai skannaukseen. Koska kyseessä on kuitenkin verrattain vähäiselle käytölle jäävä laite, siitä ei viitsisi maksaa liikaa.

Siksi olemme koonneet alla olevan listan parhaista edullisista tulostimista, jotka tarjoavat kaiken tarpeellisen kotitoimistoon. Emme kuitenkaan suosittele ostamaan mitä tahansa halpaa tuotetta, sillä niiden kuvanlaatu, hitaus tai kalliit musteet saattavat saada katumaan ostopäätöstä nopeasti.

Oikean mallin löytäminen voi siis olla pienen työn ja tuskan takana, mutta sen takia olemme täällä sinua varten. Emme halua, että tuhlaat rahojasi tai aikaasi oikean printterin etsintään. Alla olevat tuotteet tarjoavatkin hintaansa nähden erinomaisen tulostuslaadun.

1. Epson Expression Home XP-2100 Edullinen tulostin kattavilla ominaisuuksilla Kategoria: Värimustetulostin 3-in-1 | Tulostinnopeus: 8 sivua / minuutti | Paperin koko: A4 | Paperin määrä: 100 arkkia | Paino: 4 kg Prime 90,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Todella edullinen Kompakti Ei kaksipuoleista tulostusta Hidas tulostus

Epsonin edullinen XP-2100 näyttää hyvältä ja se tarjoaa miltei kaikki tarvittavat ominaisuudet kotitoimistoon. Sen väritulostus käyttää yksittäisiä musteita, minkä lisäksi printterillä voi skannata korkearesoluutioisia A4-sivuja ja kopioida. Se toimii langattomasti lähiverkossa ja sitä voi hallinnoida älypuhelimen kautta. Paperin lisäksi sillä voi tulostaa kirjeitä ja valokuvapaperia. Ainoa isompi puute on kaksipuolisen tulostuksen puute, mutta muutoin kyseessä on erinomainen ja edullinen vaihtoehto.

2. HP LaserJet Pro M15w Pieni ja edullinen Kategoria: Värilaser | Tulostinnopeus: 19 sivua / minuutti | Paperin määrä: 100 arkkia | Paperin koko: Jopa A4 | Paino: 3,8 kg Prime 135,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Topella pieni Houkutteleva hinta Ei kaksipuoleista tulostusta Ei näyttöä

Arvostellessamme M15w oli maailman pienin lasertulostin, eikä tilanne ole todennäköisesti juuri muuttunut sittemmin. Kyseessä on lisäksi edullinen vaihtoehto, joka tarjoaa nopean ja tarkan tulostuksen. Siihen sopii sata arkkia ja tulostusnopeus on kiitettävä 19 paperia minuutissa. Valitettavasti siitä uupuu kaksipuoleinen tulostus sekä näyttö, mutta muutoin kyseessä on upea valinta kotitoimistoon.

3. HP Envy Photo 7830 Ominaisuuksiltaan rikas tulostin toimistoon Tulostinnopeus: 15 sivua / minuutti | Paperin määrä: 125 arkkia | Paperin koko: Jopa A4 | Paino: 7,6 kg 179 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Edullinen Paljon ominaisuuksia Epäkäytännöllinen muotoilu Yhdistetyt mustepatruunat

HP:n oudonmallinen tulostin kattaa kaiken tarvittavan, SD-muistikorttipaikan sekä värikkään kosketusnäytön. Värit ovat valitettavasti pakattu yhteen mustepatruunaan, mutta printterillä tulostetut valokuvat näyttävät joka tapauksessa upeilta.

4. Canon Pixma MG3650S Wireless Inkjet Printer Pienisuuri tulostin Tulostinnopeus: ISO 9,9 paperia / minuutti | Paperin koko: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Paperin määrä: 100 arkkia | Paino: 5,4 kg Prime 116,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Värikuvat Hyvä resoluutio Tulostus, skannaus ja kopiointi Langaton

Canon Pixma -sarja on aina ollut erinomainen valokuvatulostin, eikä MG3650S petä tällä saralla. Se on sarjansa edullisin vaihtoehto, joten se on oiva ratkaisu budjettitietoiselle omaan kotitoimistoon. Lisäksi se on langaton, joten tulostinta ei tarvitse kytkeä lainkaan tietokoneeseen. Tulostusnopeus on lisäksi hyvä 10 sivua minuutissa, joten hintaansa nähden tässä on kaikkea ja vähän enemmän.

