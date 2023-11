Arvostelussa JBL Tune 770NC

JBL Tune 770NC - Pika-arvio

JBL Tune 770NC ilmestyi samaan aikaan kuin edullisempi JBL Tune 670NC. Nimeämispolitiikka on hieman hämäävä, ja tämä voi viedä huomiota kalliimmalta mallilta. Onneksi erikoisen nimen sekä hieman muovisen olemuksen alla on laadukkaat vastamelukuulokkeet, jotka tarjoavat hintaluokkaan erinomaisen kokonaisuuden.

Kevyt rakenne sekä taiteltavuus tekevät mallista helposti liikuteltavan mallin. Kun mukaan ynnätään jopa 70 tunnin akkukeston, on arkinen käyttö hiottu erinomaiseksi. Myös JBL Headphones -tukisovellus on kehujen arvoinen, vaikka hyvä äänenlaatu tekeekin sen käyttämisen täysin vapaaehtoiseksi.

Malli on saatavissa Suomelta useilta eri jälleenmyyjiltä 129 euron suositushintaan. Tämä tekee 770NC:stä melko edullisen vaihtoehdon.

Suurin kysymys kuitenkin koskee sitä, onko mallista päihittämään Sony WH-CH520 -kuulokkeita parhaana edullisena kuulokemallina. Vastaus on kyllä ja ei. JBL Tune 770NC tarjoaa hyvän aktiivisen vastamelutoiminnon, mutta äänenlaatu ei ole aivan yhtä hyvää. 40 mm elementit soivat onneksi kauttaaltaan hyvin ja avarasti, kenties jopa aavistuksen bassoa korostaen.

Käyttömukavuus on kohdillaan, mitä nyt kuulokekupit voivat olla hieman hiostavat. JBL Tune 770NC onnistuu monessa. Ainoastaan tylsä muotoilu jättää toivottavaa, mutta sekin on pitkälti makuasia.

JBL Tune 770NC - Hinta ja saatavuus

Julkaistiin elokuussa 2023

Suositushinta 129 €

JBL Tune 770NC julkaistiin elokuussa 2023. Vastamelukuulokkeet on saatavissa 129 euron suositushintaan useilta eri jälleenmyyjiltä.

Kuulokkeet julkaistiin neljässä eri värivaihtoehdossa. Perinteiset musta ja valkoisen saivat rinnalleen violetin sekä sinisen sävyn. Saimme näistä arvosteluun viimeksi mainitun.

JBL Tune 770NC:n selkein kilpakumppani on Sony WH-CH720, joka saapui Suomessa myyntiin keväällä noin 149 euron hintalapulla varustettuna. Myös siinä on mainio vastamelutoiminto sekä hieman muovinen rakenne. Edullisempaa vaihtoehtoa taasen kääntänevät katseen JBL Tune 670NC -mallin suuntaan, jolloin säästyneet eurot kuuluvat hieman heikompana äänenlaatuna.

Swipe to scroll horizontally JBL Tune 770NC - Tekniset tiedot Elementtien koko: 40 mm Aktiivinen vastamelutoiminto: Kyllä Akkukesto: Jopa 70 tuntia ilman vastamelutoimintoa, 44 tuntia vastamelutoiminnolla Paino: 232 grammaa Liitettävyys: Bluetooth 5.3, 3,5 mm Vedenkestävyys: N/A

JBL Tune 770NC - Ominaisuudet

Multipoint-yhteys

Helppokäyttöinen tukisovellus

Kuten JBL:n kuulokkeiden kohdalla on tullut tavaksi, on uusista malleista mahdotonta olla puhumatta ilman tukisovelluksen kehumista. JBL Headphones -sovellus on helppokäyttöinen ja asettelultaan ilmava. Sen avulla voi hallinnoida vastamelutoimintoa, säätää virtuaaliavustajaa sekä asettaa volyymimaksimin korvien säästämiseksi.

Lisäksi mukana on taajuuskorjaimen esiasetukset, joilla voi säätää musiikkikokemusta mieluisaksi. Kuulokkeet kuulostavat alusta asti hyvältä, mutta asetuksia kannattaa hetken aikaa katsoa. Etenkin raskaamman musiikin ystävät arvostavat bassoa korostavia vaihtoehtoja, jolloin kappaleet vyöryvät korviin astetta jämäkämmin.

Mukana on multipoint-tuki, jonka avulla kuulokkeet saa yhdistettyä samanaikaisesti kahteen eri laitteeseen. Tämän arvo on jatkuvasti nousussa, kun esimerkiksi työkäytössä tarvitsee jatkuvasti sekä tietokonetta että puhelinta. Yksi selkeä puute kuitenkin on: JBL Tune 770NC ei tunnista kuulokkeiden poistumista korvilta, vaan musiikkitoisto jatkuu ennallaan. Tämä tuntuu erikoiselta vajavaisuudelta, sillä ominaisuus on tuttu lähes kaikista kilpailijoista.

Muilta osin kaikki on onneksi kunnossa. Bluetooth 5.3 -tuki sekä mahdollisuus langalliseen käyttöön 3,5 mm liitännällä tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuutta varten.

Arvosana ominaisuuksista: 4/5

JBL Tune 770NC - Akkukesto

Jopa 70 tuntia

Viiden minuutin latauksella useampi tunti kuunteluaikaa

JBL Tune 770NC tarjoaa niin hyvän akkukeston, että lataaminen tapaa jopa unohtua. Onneksi lisävirtaa saa USB-C-piuhalla, mikä helpottaa lataamista reissussa. Eikä tähän ole kovinkaan usein tarvetta, sillä kuulokkeet tarjoavat jopa 70 tunnin akkukeston mikäli vastamelutoiminto ei ole käytössä.

Jos aktiivisen vastamelutoiminnon kytkee päälle, lupaa valmistajan kuulokkeiden virran riittävän 44 tunnin ajan. Testijaksomme perusteella lukema on kohdillaan.

Toisinaan akun loppuminen yllättää kriittisellä hetkellä. Tämän vuoksi on mukava huomata, että vain viiden minuutin lataamisella saa noin kolme tuntia lisää kuunteluaikaa.

Arvosana akkukestosta: 5/5

JBL Tune 770NC - Äänenlaatu

Vakuuttava vastamelutoiminto

Väkevä basso

Säädettävä taajuuskorjain

Over-ear-muotoilu on jo itsessään oivallinen tapa varmistaa vastamelutoiminnon laadukkuus. Kun korvat ovat suojattu, passiivinen vastamelutoiminto blokkaa ison osan ympäristön äänistä. Ominaisuus on säätömahdollisuuksiltaan hieman rajatumpi kuin mitä monet hintavammat mallit tarjoavat, mutta tämä on hyvin minimaalinen murhe. Halutessaan ympäristön äänet saa myös kuultua läpi.

JBL Tune 770NC kuulostaa heti paketista pois ottaessa hyvältä. Toisin kuin edullisempi 670NC, parempi JBL Tune 770NC soi 40 mm elementtien ansiosta erittäin väkevästi. Esimerkiksi Vain Elämää -ohjelmasta tuttu A.W. Yrjänän Sfinksi-kappale vyöryy korviin selkeänä mutta silti kitaravalleja korostaen. Tunnelmaan eläytyy väkisinkin.

JBL Headphones -tukisovellus mahdollistaa taajuuskorjaimen käytön, minkä lisäksi tarjolla on valmiita esiasetuksia. Siinä missä mainittu Sfinksi sai parhaan ilon irti Bass- ja Club-asetuksista, Jarkko Martikaisen tuore Jäätiellä-biisi soi miellyttävimmin Jazz- ja Studio-asetuksilla. Vocal-asetukset eivät musiikkikäytössä vakuuta, mutta podcastien kohdalla sen arvon tunnistaa. Erot ovat selkeät ja helposti huomattavat, joten tukisovellukseen kannattaa perehtyä aika ajoin.

Kuuntelitpa minkälaista musiikkia tai sisältöä tahansa, JBL Tune 770NC soi varsin miellyttävällä tavalla. Ääni on hieman kallellaan basson suuntaan, mikä tuo kuunteluhetkeen lisäjytyä. Myös vastamelutoiminto on niin laadukas, ettei ympäristö pääse häiritsemään. Testijakson aikana säikähdin pariinkin otteeseen kotialueen pihalla liikkuneita autoja, joita ei yksinkertaisesti kuullut lainkaan.

Arvosana äänenlaadusta: 4/5

JBL Tune 770NC - Muotoilu

(Image credit: JBL)

Näyttää hiukan tylsältä

Voivat hiostaa

Fyysiset painikkeet

JBL Tune 770NC ei ole ulkonäöltään markkinoiden komeimpia tai houkuttelevimpia kuulokkeita. Laadukas äännelaatu kätkeytyy varsin muovisen ja rungon ja muotoilun taakse. Myös kuulokekuppien materiaali on hiostava. Koska kyseessä on over-ear-malli, korvat uppoavat onneksi kuulokkeen sisään. Tämä vähentää hiostavuutta, mutta pidemmän session jälkeen voi huomata korvissa epämiellyttävää hikeä.

Vaikka materiaalivalinnoista on aiheellista hieman rutista, käyttömukavuus on onneksi kohdillaan. Kuulokkeet painautuvat päähän jämäkästi muttei silti puristaen. Myös pään ylittävä panta tuntuu mieluisalta.

JBL Tune 770NC on erittäin kevyt, joten ne liikkuvat esimerkiksi repussa vaivatta. Lisäksi kupit saa taitettua varsin pieneen tilaan. Tästä huolimatta ne eivät mahdu taskuun, joten ominaisuudesta on iloa lähinnä asettaessa ne mukana tulevaan suojapussiin tai pöytälaatikkoon.

Oikeassa korvakupissa on fyysiset painikkeet, joilla hallitaan äänenvoimakkuutta, virtaa, vastamelutoimintoa ja Bluetoothia. Näppäimet ovat aseteltu niin lähelle toisiaan, ettei niiden tunnistaminen ole aivan vaivatonta. Testijaksossa meni pidemmän aikaa ennen kuin käyttäminen muuttui luontevaksi.

Painikkeiden välissä on 3,5 mm kuulokeliitäntä. Vastaavasti vasemmassa korvakupissa on USB-C-väylä lataamista varten.

Arvosana muotoilusta: 3,5/5

JBL Tune 770NC - Hinta

Näyttää halvalta

Ominaisuudet hintalappua paremmat

JBL Tune 770NC näyttää hiukan halvalta, mutta onneksi ominaisuuspuoli on erinomaisella tolalla. Erityisesti Sony WH-CH720 laittaa JBL:n kuulokkeet tiukkaan taistoon, mutta yhtä lailla valmistajan edullisempi JBL Tune 670NC voi olla monille varteenotettava vaihtoehto.

Kokonaisuutena hinta-laatusuhde on onnistuneella tasolla. Vaikka Sonyn kuulokkeet ovat hieman etevämmät, muutaman kympin edullisempi 770NC löytää varmasti oman kohdeyleisönsä.

Arvosana hinnasta: 4/5

Kannattaako JBL Tune 770NC ostaa?

Swipe to scroll horizontally Ominaisuudet: Musiikkitoisto ei sammu itsestään kuulokkeiden poistuessa päästä, mutta muutoin kaikki on kohdillaan. 4/5 Akkukesto Akkukesto riittää helposti koko viikoksi, ja tarvittaessa pikalataus auttaa ensihätään. 5/5 Äänenlaatu: Hieman bassoon kallellaan oleva äänimaisema soi paremmin kuin hintalapun perusteella voisi olettaa. 4/5 Hinta: Vaikka markkinat ovat ruuhkaiset, tarjoaa JBL mainion hinta-laatusuhteen. 4/5

Osta, jos...

Haluat hyvän vastamelutoiminnon edullisesti

JBL Tune 770NC tarjoaa yllättävän hyvän vastamelutoiminnon hintaluokan huomioiden. Mallin ansiosta ympäristö ei pääse häiritsemään.

Kaipaat runsaita asetusvaihtoehtoja

JBL Tune 770NC on kuin jokapaikan höylä. Se ei ehkä loista erityisesti missään, mutta mitään ei myöskään jää selvästi puuttumaan.

Arvostat kevyitä kuulokkeita

Taiteltavuus ja kevyt rakenne tekee mallista helposti kuljetettavan.

Älä osta, jos...

Haluat kuulokkeiden sammuvan itsestään

JBL Tune 770NC ei sammuta musiikkitoistoa kuulokkeiden poistuessa korvilta. Tämä voi olla ärsyttävä piirre.

Haluat tyylikkäät kuulokkeet

JBL Tune 770NC on muotoilultaan muovinen ja tylsähkö, eikä se kerää juurikaan huomiota.

Hikoilet paljon

JBL Tune 770NC:n kuulokekupit lämpiävät käytössä, joten ne eivät ole treenikäytössä tai reippaasti liikkuessa kovinkaan miellyttävät.

JBL Tune 770NC - Harkitse myös näitä vaihtoehtoja

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 JBL Tune 770NC JBL Tune 670NC Sony WH-CH720 Elementit: 40 mm 32 mm 30 mm Aktiivinen vastamelutoiminto: Kyllä Kyllä Kyllä Akkukesto: Jopa 70 tuntia (ilman vastamelutoimintoa), 44 tuntia (vastamelutoiminnolla) Jopa 70 tuntia (ilman vastamelutoimintoa), 44 tuntia (vastamelutoiminnolla) Jopa 35 tuntia (vastamelutoiminnolla) Paino: 232 g 174 g 192 g Liitettävyys Bluetooth 5.3, 3.5mm Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.2, 3,5 mm, USB-C

Sony WH-CH720

Yksityiskohtainen ääni tekee Sony WH-CH720N -mallista erinomaisen valinnan, mikäli voi antaa vastamelutoiminnon puutteet anteeksi.

JBL Tune 670NC

JBL:n edullisempi kuulokemalli näyttää pitkälti samalta, mutta vastamelutoiminto on selvästi heikompi eikä äänenlaatukaan aivan yllä samalle tasolle.

Näin arvostelimme JBL Tune 770NC -kuulokkeet

Useamman viikon testijakso

Käyttöä ulko- ja sisätiloissa

Yli 10 vuoden kokemus kuulokkeiden arvostelemisesta

Käytimme JBL Tune 770NC -kuulokkeita aktiivisesti useamman viikon testijakson ajan. Tämä sisälsi niin työkäyttöä kuin päivittäistä ulkona liikkumistakin. Kokeilimme myös lenkillä käymistä, vaikka yleensä suosimme tätä varten nappikuulokkeita.

Testasimme vastamelutoimintoa liikenteessä sekä julkisissa kulkuvälineissä. Iltaisin katsoimme YouTubea, kuuntelimme Spotifyä sekä erilaisia Twitch-striimejä.

Olemme TechRadarilla testanneet lukuisia kuulokkeita, kaiuttimia ja nappikuulokkeita vuosien saatossa. Syynissä on ollut hintahaitarin jokaisessa päädyssä olleita malleja, joten osaamme vertailla laitteita lähimpiin kilpailijoihin verraten.