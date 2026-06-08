<figure class="van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check id="elk-e22756b0-4c3b-4225-802b-d7fe56b8d28d"><div class="image-full-width-wrapper"><div class="image-widthsetter" style="max-width:2062px;"><p class="vanilla-image-block" style="padding-top:56.26%;"><img id="rimATxaK5BHvA7afq3KbXm" name="Apple WWDC 2026 Coming Bright Up Webpage" alt="Apple WWDC 2026 Coming Bright Up Webpage" src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/rimATxaK5BHvA7afq3KbXm.jpg" mos="" align="middle" fullscreen="" width="2062" height="1160" attribution="" endorsement="" class="inline"></p></div></div><figcaption itemprop="caption description" class=" inline-layout"><span class="credit" itemprop="copyrightHolder">(Image credit: Apple)</span></figcaption></figure><p id="elk-a576cea9-8df0-46b5-9fc1-e87ff97bf6d0">&iexcl;Bienvenidos a nuestro blog en vivo de la WWDC 2026! Acomp&aacute;&ntilde;anos a lo largo del d&iacute;a para seguir nuestra cobertura previa al gran evento de presentaci&oacute;n de software de Apple.</p>