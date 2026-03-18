Tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" en directo: todo lo que hemos visto en el primer avance de la nueva película de Marvel

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¿A qué personaje interpretará Tramell Tillman, estrella de «Severance», en «Spider-Man 4»? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Siete meses después de que se anunciara el fichaje de Tramell Tillman, protagonista de «Severance», para «Spider-Man 4», esperaba que supiéramos qué papel interpretaría en el primer teaser de esta última. Desafortunadamente, Sony y Marvel no dicen nada al respecto. Sin embargo, basándonos en la ubicación de su única escena en el tráiler, parece que pedirá ayuda a Spider-Man para localizar a una persona de interés en particular, por no mencionar que es altamente peligrosa. Más sobre este personaje en la próxima publicación. Antes del estreno del tráiler, algunas fuentes de la industria indicaron que Tillman había sido contratado como jefe del Departamento de Control de Daños (DoDC). Esta agencia financiada por el gobierno de EE. UU., que hemos visto en numerosos proyectos del MCU, vigila a los superhumanos en la franquicia cinematográfica de Marvel. Teniendo en cuenta lo que dice Tillman en el primer teaser de Brand New Day, ese diálogo parece coincidir con la especulación mencionada anteriormente.

El ciclo de vida de una araña (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) A partir de aquí, vemos un montaje en el que Bruce le dice a Peter que sería «enormemente peligroso» que su ADN estuviera mutando, a Spider-Man luchando por usar sus habilidades y agarrándose la cabeza de dolor. Además de estas secuencias —y de gran parte del resto del tráiler— obtenemos más información sobre cuál es la causa fundamental de sus problemas. De hecho, una voz en off de una persona no identificable dice: « Las arañas tienen tres ciclos de vida. Cuando se encuentran entre ciclos, la araña puede quedar vulnerable a las amenazas. Y, para aquellas arañas que logran sobrevivir, equivale a una especie de... renacimiento». Parece, entonces, que Peter está sufriendo los efectos negativos de una de estas etapas «entre ciclos» antes de «evolucionar» hacia algo más. Qué es ese «algo más»... bueno, llegaré a eso en breve.

Una visita al cementerio (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Sin embargo, lo que sí sabemos es que habrá momentos tranquilos y contemplativos en medio de la acción, el drama y los evidentes elementos de terror corporal de Spider-Man 4. Una de esas escenas revela que Peter sigue visitando la tumba de la tía May. Teniendo en cuenta que ella lo ayudó a criarlo junto con el tío Ben, eso es algo obvio, en realidad. No obstante, sigue siendo bonito ver que parte del metraje de Brand New Day se dedicará a que Peter visite el lugar de descanso de sus seres queridos.

Deambulando por el campus ¿Veremos al alter ego de Bruce en "Brand New Day"? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) ¿Qué hace cualquier persona sensata cuando le preocupa su salud? Acude al médico; pero, en el caso de Peter, no vale cualquier médico. Ahí es donde entra en escena Bruce Banner. Las últimas veces que hemos visto a Mark Ruffalo en el MCU, ha interpretado a Smart Hulk, es decir, una fusión del intelecto supremo de Banner con las habilidades sobrehumanas de Hulk. Aquí, sin embargo, Banner ha vuelto a su forma humana, presumiblemente porque su nuevo trabajo como profesor de física no funcionaría realmente si fuera, ya sabes, Hulk. Quédate quieto, por favor, Peter (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Pero me estoy desviando del tema. Parece que Peter buscará a Bruce para que lo ayude con lo que sea que lo esté afectando, y este último aceptará ayudarlo. Lo que no está claro —al menos para mí— es si Peter le dirá a Bruce que él es Spider-Man. El escáner corporal que Peter está usando en la imagen de arriba parece el tipo de tecnología que Peter no podría permitirse, así que tal vez se encuentre en la universidad o facultad donde trabaja Bruce. Si es así, sin embargo, eso plantea la pregunta: ¿por qué Peter lleva puesto su traje de superhéroe? Supongo que tendré que esperar a que salga la película para obtener una respuesta.

Oye, ¿esa telaraña es orgánica? Creo que el Spider-Man de Tobey Maguire estaría orgulloso de esto (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Las cosas se ponen realmente interesantes justo antes de llegar a la mitad del tráiler de «Brand New Day». Mientras se pregunta «¿qué me está pasando?», vemos a Peter desplomarse en su departamento antes de salir de un capullo de telaraña del tamaño de un humano que está pegado al costado de su edificio. Conmocionado, Peter se mira las manos y las muñecas antes de caer del capullo, pero logra salvarse lanzando un hilo de telaraña justo antes de golpear el suelo. Oye, ¿te apetece limpiar tu habitación, Peter? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Entonces, ¿qué está pasando aquí? Para mí está claro que Peter ha desarrollado la capacidad de producir telarañas orgánicas. No lleva puestos los lanzatelarañas mecánicos de sus trajes de Spider-Man, con los que dispara telarañas artificiales. La única explicación plausible para esto, entonces, es que su cuerpo ahora puede producir telarañas. El hecho de que se vea sorprendido al mirar sus muñecas —la misma parte del cuerpo de la que el Spider-Man de Tobey Maguire lanzaba telarañas, recuerden— hace que esto sea aún más probable. En cuanto a lo que realmente le pasa, bueno...

¿Quién es el tipo con el que está hablando M.J.? ¿Y quién lo interpreta? ¿Con quién está hablando M.J. aquí? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) No hay información oficial sobre quién es este actor ni qué personaje interpretará, pero los fans ya tienen sus teorías. Algunos creen que el actor que se ve hablando con M.J. (Zendaya) es Eman Esfandi. Se trata de alguien a quien los fans de Star Wars reconocerán, ya que Esfandi interpretó la versión de acción real de Ezra Bridger en la temporada 1 de Star Wars: Ahsoka. En cuanto al personaje que interpretará, hay quienes creen que es Paul Rabin. Paul, una figura controvertida entre los fanáticos acérrimos de Marvel, fue el novio y eventual esposo de Mary Jane Watson durante la polémica serie de cómics «Brand New Day». Dado que la próxima película de Spider-Man toma prestado el nombre de esa obra literaria para su subtítulo, es plausible que Esfandi también interprete la versión reimaginada de Paul en el MCU.

Una discusión con Frank A van with a plan (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) En el siguiente fragmento, el primer teaser de «Spider-Man 4» muestra al héroe protagonista siendo atropellado por una camioneta negra conducida nada menos que por Frank Castle, alias «The Punisher». Peter lo regaña por hacerlo antes de que Frank le diga que «deje de lloriquear». Entonces, Spidey lanza una telaraña sobre el lanzagranadas de Frank para intentar impedir que lo use. «Como quieras», dice Frank antes de lanzar a Peter desde el capó de su camioneta hacia el vehículo blindado que ambos están persiguiendo.. Y ahora quién habla... (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertianment) Sin embargo, Peter es quien ríe el último. Tras impulsarse desde el vehículo con sus telarañas, atraviesa el parabrisas de la camioneta de Frank y lanza a su ocupante por las puertas traseras. Pero antes de que Frank pueda terminar de decir «hijo de p***», Spidey le tapa la boca con una telaraña y le dice: «Vete a casa». Es una parte divertida del tráiler que probablemente provocará risas cuando Brand New Day se estrene en los cines, pero espero que esta no sea la única vez que veamos interactuar a este dúo en el montaje final.

Los tipos geniales se alejan de las explosiones ¡Corre... quiero decir, balanceate, Spidey! ¡Balanceate! (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Tras ese salto desde el tejado, vemos a Spidey balanceándose por las calles de Nueva York mientras intenta detener un vehículo blindado —probablemente controlado por una famosa organización criminal, de la que hablaré con más detalle más adelante— mientras todo a su alrededor estalla. Sin embargo, no sería una película protagonizada por el icónico trepamuros si no sufriera algún daño físico, y eso es exactamente lo que sucede a continuación. De hecho, Spidey no solo es lanzado contra un auto estacionado por una de las explosiones mencionadas, sino que pronto se encuentra cara a cara con un rostro muy familiar...

"Hola, mi nombre es Peter Parker" Hola, Peter (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) A continuación, vemos un breve montaje en el que aparece el Peter Parker/Spider-Man de Holland, mientras una voz en off de Peter recuerda el discurso que iba a darle a M.J. en la penúltima escena de *No Way Home*. Se podría decir que el hombre araña es *ejem* fundamental para mantener la seguridad en las calles de Nueva York (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Como parte de dicho montaje, vemos a Peter visitando la cafetería donde trabaja M.J. y sonriendo al ver entrar a Ned; a Peter lavando su traje; un noticiero en el que se muestra a Spider-Man recibiendo las llaves de la ciudad (se ve a M.J. y a Ned viendo el reportaje); y a Spidey corriendo y saltando desde un tejado.

Simplemente pasando el rato ¿Qué tal, Spidey? ¿O mejor dicho, qué tal ahí abajo? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Bueno, pues el tráiler empieza con un Spider-Man sin máscara mirando su teléfono mientras está sentado boca abajo en un edificio. Sabemos que está boca abajo porque, al fondo, el horizonte de Manhattan aparece invertido. Es una toma que inmediatamente nos recuerda una imagen muy similar de la película animada Spider-Man: A través del Spider-Verso, en la que también vemos a Miles Morales y a Spider-Gwen sentados en la parte de abajo del techo de un edificio. Pero me estoy desviando del tema: Peter está viendo un video de M.J. y Ned Leeds, su exnovia y su antiguo mejor amigo, mientras se emocionan por su primer día en el M.I.T. Te veo, Peter... (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) Claramente molesto por no poder unirse a ellos —ya sabes, después de que Doctor Strange lanzara ese hechizo en «No Way Home» para que todos olvidaran que Parker era Spider-Man—, el héroe homónimo se pone la máscara antes de caer de espaldas desde el rascacielos mencionado. Con el viento agitando su traje, pronto nos trasladamos detrás de la máscara y vemos un primerísimo primer plano del ojo derecho de Parker. Es una toma muy chida, aunque tengo que preguntarme por qué su máscara de spandex no se ajusta perfectamente a su cara. Si lo hiciera, no deberíamos poder estar dentro de la máscara con él. Pero bueno, tal vez eso sea buscarle tres pies al gato.

¿Y bien, qué te pareció? A Brand New Day starts now.Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day - exclusively in theatres July 31. pic.twitter.com/TaNqDtGh7DMarch 18, 2026 A primera vista, me parece genial, pero mi opinión podría cambiar a medida que analice más a fondo este avance, cosa que pienso hacer justo... ahora mismo. Así que no te vayas y analicemos juntos el tráiler, ¿te parece?

¡Que suene la sirena del estreno del tráiler! SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Official Trailer | Exclusively In Cinemas 31 July - YouTube Watch On Bueno, no esperaba verlo tan pronto, ¡pero ya salió el tráiler! ¡Esto no es un simulacro! ¡Ve a verlo ya mismo!

¡Hora de aprender! "Brand New Day" nos volverá a reunir con Peter Parker unos años después de "No Way Home" (2021) (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) ¡Ah, espera, sí sabemos dónde se sitúa Spider-Man 4 en la línea temporal de Marvel! Gracias a una filtración de un libro de arte oficial de Marvel, ya se ha confirmado que Spider-Man: Brand New Day se desarrolla cuatro años después de Spider-Man: No Way Home. Esta última tuvo lugar entre mediados y finales de 2024, así que eso significa que Spider-Man 4 debe comenzar en algún momento de 2028. La sinopsis del libro mencionado también reveló detalles de la historia. Esto es lo que decía: «Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro simpático héroe de barrio. Spider-Man está en plena forma, manteniendo a salvo a la ciudad de Nueva York. Las cosas le van bien a nuestro héroe anónimo hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio más grande de lo que jamás haya enfrentado. «Para hacer frente a lo que le espera, Spider-Man no solo necesita estar en plena forma física y mental, sino que también debe estar preparado para afrontar las repercusiones de su pasado». Por último, el título de esta película no es una idea original ideada por los cerebritos de la sede de Marvel, ya que el nombre oficial de Spider-Man 4 tiene vínculos con una época controvertida en los 80 años de historia del héroe en los cómics. ¡Esperemos que una de las nuevas películas más emocionantes de 2026 no provoque tanta ira generalizada entre los fans como lo hizo ese material original específico!

¿Quién más podría aparecer en Spider-Man 4? ¿Y aparecerá Daredevil? La aparición de Daredevil en «Brand New Day» depende de cuándo tengan lugar la segunda temporada de su serie de televisión y "Spider-Man 4" (Image credit: Marvel Studios/Disney+) Por supuesto, existe la posibilidad de que otros héroes y villanos del MCU aparezcan en esta producción de la Fase 6 de Marvel. Y, de entre el elenco cada vez más amplio de esta franquicia cinematográfica, Matt Murdock/Daredevil, interpretado por Charlie Cox, es sin duda el candidato más probable. De hecho, ya ha aparecido en una película de acción real de Spider-Man: Murdock hizo un cameo breve pero muy bien recibido por el público en Spider-Man: No Way Home, de 2021. Si a esto le sumamos que Brand New Day está ambientada en la ciudad de Nueva York —el hogar de Spidey y Daredevil— y la aparición de The Punisher en la primera temporada de Daredevil: Born Again y en Spider-Man 4, hay suficientes indicios que apuntan a que Murdock podría aparecer. Sin embargo, si lo hará o no es otra cuestión. Por un lado, la temporada 2 de Daredevil: Born Again se estrenará en Disney+ el 24 o 25 de marzo, por lo que el héroe titular ya tendrá las manos ocupadas tratando de derrotar a Wilson Fisk por enésima vez. Además, mucho dependerá de cuándo tengan lugar Born Again 2 y Spider-Man 4. Si esta última está ambientada después de la primera, es posible que Murdock aparezca. Sin embargo, si ambas tienen lugar más o menos al mismo tiempo, no aparecerá. Ojalá supiéramos dónde se sitúa Brand New Day en la línea temporal del MCU...

¿A quién interpreta Sadie Sink en "Spider-Man: Brand New Day"? El pasado mes de marzo, Sink (a la izquierda) fue elegido para interpretar un papel misterioso en "Spider-Man 4" (Image credit: Netflix) De las diez estrellas mencionadas, el misterioso personaje de Sadie Sink ha sido el tema de conversación más candente desde hace tiempo. De hecho, desde que Sink fue elegida para el reparto de *Spider-Man: Brand New Day*, se han desatado acalorados debates y han surgido innumerables rumores en Internet sobre la identidad del enigmático personaje que interpreta. Gracias a su paso por Stranger Things, Sink también se ha vuelto experta en esquivar preguntas que podrían revelar detalles de la trama, por lo que no nos ha dado ninguna pista sobre el nombre de su personaje. Esperemos que el tráiler de hoy arroje algo de luz sobre quién interpretará.

¿Quiénes aparecerán en Spider-Man 4? Tom Holland volverá a interpretar a Peter Parker y a su alter ego superhéroe en Brand New Day (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) A pesar de la ausencia de Tom Holland, «Spider-Man 4» contará con muchas caras conocidas. De hecho, ya se trate de actores que repiten sus papeles de otros proyectos del UCM o de estrellas de primer nivel que debutarán en una película de Marvel, su elenco resultará inmediatamente reconocible para muchos, si no para todos ustedes. Hablo de estas personas con más detalle en mi guía de personajes y reparto de Spider-Man: Brand New Day. Pero, si quieres un resumen rápido de quién es quién en la próxima película, lee la lista a continuación: Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man

Zendaya como Michelle 'M.J.' Jones

Jacob Batalon como Ned Leeds

Mark Ruffalo como Bruce Banner/The Hulk

Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher

Marvin Jones III como Tombstone

Michael Mando como Mac Gargan/Scorpion

Sadie Sink TBC

Tramell Tillman TBC

Liza Colón-Zayas TBC

¿Quieres más información sobre Spider-Man 4? Aquí la tienes (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment) La fecha oficial de estreno de «Brand New Day» es solo la punta del iceberg en lo que respecta a las noticias más importantes y recientes (¡además de algún que otro rumor!) sobre la próxima película de Spider-Man. ¿Quieres más información? Descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre «Spider-Man: Brand New Day», incluidos los primeros detalles de la trama, su posible impacto en el MCU y el reparto confirmado. Hablando de esto último...

¿Cuándo se estrena "Spider-Man: Brand New Day"? El rodaje de "Spider-Man 4" duró cinco meses (Image credit: UnBoxPHD/YouTube) Bueno, dejemos de lado por un momento el tema del tráiler, porque seguro que queréis saber cuándo se estrenará la próxima aventura de Spidey en la gran pantalla. En un principio, se suponía que «Spider-Man 4» llegaría a los cines el 24 de julio de 2026. Sin embargo, apenas cinco meses después de ese anuncio, se retrasó la fecha de estreno de «Spider-Man: Brand New Day». Afortunadamente, la espera no será larga, ya que la película de superhéroes solo se retrasó una semana, hasta el 31 de julio. ¿La razón? The Odyssey, la próxima película de Christopher Nolan, en la que —irónicamente— el protagonista de Spider-Man, Tom Holland, tiene un papel secundario, se estrenará el 17 de julio. Claramente, Sony no quería que la próxima película del trepamuros compitiera cara a cara con la épica histórica de Nolan.